Тен Хаг в Байере: сто тысяч евро в день и отставка после двух туров

То, что Хаби Алонсо покинет Байер по окончании минувшего чемпионата, боссы Леверкузена прекрасно знали. Фактически после чемпионского сезона Байера его рулевой оказался самым востребованным тренером Европы. Бавария, Ливерпуль и Реал, три бывших клуба Хаби, выстроились в очередь, предлагая условия, одни другого лучше.

Поразмыслив малость, а может, и вовсе не размышляя, а доверившись интуиции, Алонсо выбрал Мадрид. Но в качестве победителя позволил себе прощальную гастроль с Байером в Лиге чемпионов.

Повторить позапрошлый блестящий сезон Алонсо не получилось. Тем не менее, его команда стала вице-чемпионом Германии и пробилась в основной раунд чемпионской Лиги. И с чувством выполненного долга испанец отправился на Сантьяго Бернабеу. Но его пример оказался заразительным. Хотя об этом – чуть позже.

Сменщика Алонсо “фармацевты” выбирали долго и тщательно. Собственно, как и полагается настоящим фармацевтам. В итоге клубный выбор пал на бывшего рулевого Аякса и Манчестер Юнайтед Эрика тен Хага.

Неплохой, в общем-то, выбор. Нидерландский специалист очень плодотворно работал в свое время с амстердамской командой, выведя ее в полуфинал Лиги чемпионов.

С МЮ подобного достичь не удалось, но в том вины тен Хага не больше, чем клубного руководства манкунианцев. К тому же, с “красными дьяволами” Эрик побеждал в финалах Кубка Англии и Кубка лиги, о чем нынешний наставник МЮ может разве мечтать.

По всей видимости, Байер прельстила, в первую очередь, успешная работа тен Хага с амстердамской молодежью. Похоже, Байер изначально отдавал себе отчет в том, что тен Хагу придется работать именно с молодыми и малоизвестными игроками.

Но, похоже, в отличие от Байера, его новый наставник отчета себе в этом не отдавал. Наверняка он предполагал, что от блестящей некогда команды хоть часть блеска, да останется.

Официально тен Хаг заступил на должность в Леверкузене с первого июля сего года. Хотя новость о его ангажементе была чуть раньше.

Getty Images

Чуть раньше чемпионский состав Байера стал расползаться, словно муравейник после наезда не него внедорожника. Тен Хаг наверняка не успевал подсчитывать кадровые пробоины.

Флориан Вирц, Жереми Фримпонг, Гранит Джака, Лукаш Градецки, Амин Адли, Одилон Коссуну, Пьеро Инкапье, Джонатан Та, Матей Коварж, Виктор Бонифейс – всех этих творцов “леверкузенского чуда” в команде уже нет.

А кто же там есть? Заработав настоящее состояние на продажах звезд, Байер прикупил игроков, до уровня звезд еще пока что не дотягивающих. Голкипер Марк Флеккен, центрбеки Джарел Кванса, Лоик Баде и Тим Эрман, правый оборонец – ветеран Лукас Васкес, атакующие полузащитники Малик Тилльман и Клаудио Эчеверри, диспетчер Ибрагим Маза, левофланговый вингер Эрнест Поку, правофланговый – Кристиан Кофане.

За исключением Лукаса Васкеса, бывшего “мадридиста”, практически все остальные – сплошь молодые да перспективные. И если сказать, что Байер минувшего сезона и нынешнего очень отличаются, значит, не сказать ровным счетом ничего, ибо команда изменилась до неузнаваемости. За исключением Гримальдо и Шика, это уже совсем другой Байер.

И вот эту команду, изменившуюся до неузнаваемости по сравнению с той, чемпионской, боссы Байера снова захотели видеть чемпионом.

***

Понятно, что хотеть не запретишь. Да и лучше хотеть, нежели наоборот. К тому же, глупо отрицать умение селекционеров Леверкузена находить таланты, а затем выводить их на совершенно новый уровень. Но! Уволить тренера после трех стартовых поединков – двух матчей чемпионата и одного кубкового – это верх легкомыслия. Как минимум.

К тому же, с такой скорой отставкой тен Хага Байер угодил в историю. Никогда еще ранее в чемпионате Германии не увольнялся главный тренер после двух стартовых туров. Теперь вот “фармацевты” эту историю переписали.

Тен Хагу приписывают смертные грехи за провал его команды на старте нового сезона. В двух первых турах «красно-черные» набрали лишь одно очко.

Уже после дебютной встречи чемпионата – домашнего поединка против Хоффенхайма, закончившегося поражением хозяев 1:2, в немецкой прессе начали судачить о скорой отставке нидерландского специалиста. Дескать, с такой игрой «Байеру» явно не до чемпионства.

Однако вряд ли немецкие газетчики предполагали, что отставка случится так быстро. Во втором туре Байер гостил у Вердера. И до середины второго тайма вел 3:1. К тому же, бременцы остались в меньшинстве. И что в итоге?

В итоге – боевая ничья 3:3. И боевая отставка тен Хага. Байер все еще уверен, что эта команда может бороться за первое место. Но с тен Хагом она за первое место теперь точно бороться не будет.

В качестве объективных причин отставки, то есть, факторов в пользу решения клубного руководства, можно причислить действительно безалаберную игру подопечных тен Хага в защите, чего раньше не наблюдалось. Раньше – то есть, при Алонсо. Команда голландца неплохо выглядела в атаке, но в защите действительно был проходной двор.

Еще Эрику «инкриминировали» медленную перестройку командной игры и “потерю” раздевалки.

А еще клубным боссам не нравилось, что тренер в открытую критикует своих работодателей за несвоевременную замену покинувших команду лидеров.

И вот все это вкупе и вылилось в логическую, как для совета директоров Байера, но нелепую почти для всех остальных отставку Эрика тен Хага.

Если оперировать финансовой стороной вопроса, то в этом случае голландец в накладе не окажется. За два месяца работы в Байере он получит около шести миллионов евро компенсации за досрочное расторжение контракта, что было прописано в соглашении.

То есть, один его рабочий день в Леверкузене стоил приблизительно сто тысяч евро. Такой зарплате может позавидовать и Криштиану Роналду.

Но, если честно, то смешного в этом немного. Байер в сложившейся ситуации повел себя достаточно истерически. Глупо требовать невозможного, если не обеспечили даже необходимым.

В немецких СМИ пишут, что теперь “красно-черные” намерены пригласить на вакантную должность Хави. Но рискнет ли каталонец идти в такое гиблое место? Разве что за щедрой компенсацией за преждевременную отставку.

Непросто теперь будет и тен Хагу. Понятное дело, он не пропадет. Шесть миллионов не сразу закончатся. Но вот как тренер…

Хотя в Нидерландах он все еще высоко котируется. Глядишь, и в Аякс вернется.

Текст: meta.ua