Соперники Украины. Матч Исландии и Азербайджана завершился разгромом

5 августа состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Исландии и Азербайджана.

Поединок прошел на стадионе в Рейкьявике. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Дубль за исландцев оформил Исак Йоганнессон, еще по одному мячу забили Виктор Палссон, Альберт Гудмундссон и Кристиан Глинссон.