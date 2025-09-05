05.09.2025 21:45 – FT 5 : 0
Чемпионат мира05 сентября 2025, 23:39 |
191
0
Соперники Украины. Матч Исландии и Азербайджана завершился разгромом
Исландцы разбили азербайджанцев со счетом 5:0 на старте квалификации ЧМ-2026
05 сентября 2025, 23:39 |
191
0
5 августа состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Исландии и Азербайджана.
Поединок прошел на стадионе в Рейкьявике. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.
Дубль за исландцев оформил Исак Йоганнессон, еще по одному мячу забили Виктор Палссон, Альберт Гудмундссон и Кристиан Глинссон.
