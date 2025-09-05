Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Соперники Украины. Матч Исландии и Азербайджана завершился разгромом
ЧМ. Квалификация. Европа
Исландия
05.09.2025 21:45 – FT 5 : 0
Азербайджан
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 23:39
Соперники Украины. Матч Исландии и Азербайджана завершился разгромом

Исландцы разбили азербайджанцев со счетом 5:0 на старте квалификации ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

5 августа состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Исландии и Азербайджана.

Поединок прошел на стадионе в Рейкьявике. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Дубль за исландцев оформил Исак Йоганнессон, еще по одному мячу забили Виктор Палссон, Альберт Гудмундссон и Кристиан Глинссон.

сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
