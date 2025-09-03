Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Исландия – Азербайджан. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
Исландия
05.09.2025 21:45 - : -
Азербайджан
Чемпионат мира
03 сентября 2025, 20:59 | Обновлено 03 сентября 2025, 21:00
Исландия – Азербайджан. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 5 сентября в 21:45 по Киеву

Сборная Исландии

5 сентября сборная Исландии проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Азербайджана.

Встреча состоится на стадионе Лаугардалсвеллур в исландском городе Рейкьявике. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете с Исландией и Азербайджаном также играют сборные Украины и Франции.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Исландия – Азербайджан
сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу смотреть онлайн
