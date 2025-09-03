Исландия – Азербайджан. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 5 сентября в 21:45 по Киеву
5 сентября сборная Исландии проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Азербайджана.
Встреча состоится на стадионе Лаугардалсвеллур в исландском городе Рейкьявике. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
В одном квартете с Исландией и Азербайджаном также играют сборные Украины и Франции.
