5 августа состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Исландии и Азербайджана.

Поединок прошел на стадионе в Рейкьявике. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Исландия и Азербайджан выступают в одном квартете с Украиной и Францией.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа D. 5 августа

Исландия – Азербайджан – 5:0

Голы: Палссон, 45+2, Йоханнессон, 47, 56, Гудмундссон, 66, Хлинссон, 73

Видеообзор матча