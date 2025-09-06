05.09.2025 21:45 – FT 5 : 0
Исландия – Азербайджан – 5:0. Как играли соперники Украины. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
5 августа состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Исландии и Азербайджана.
Поединок прошел на стадионе в Рейкьявике. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.
Исландия и Азербайджан выступают в одном квартете с Украиной и Францией.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа D. 5 августа
Исландия – Азербайджан – 5:0
Голы: Палссон, 45+2, Йоханнессон, 47, 56, Гудмундссон, 66, Хлинссон, 73
Видеообзор матча
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Хлинссон (Исландия).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Исландия).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Исак-Бергманн Йоуханнессон (Исландия).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Исак-Бергманн Йоуханнессон (Исландия).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Палссон (Исландия).
