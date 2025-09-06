Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Исландия – Азербайджан – 5:0. Как играли соперники Украины. Видео голов
ЧМ. Квалификация. Европа
Исландия
05.09.2025 21:45 – FT 5 : 0
Азербайджан
Чемпионат мира
Исландия – Азербайджан – 5:0. Как играли соперники Украины. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

5 августа состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Исландии и Азербайджана.

Поединок прошел на стадионе в Рейкьявике. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Исландия и Азербайджан выступают в одном квартете с Украиной и Францией.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа D. 5 августа

Исландия – Азербайджан – 5:0

Голы: Палссон, 45+2, Йоханнессон, 47, 56, Гудмундссон, 66, Хлинссон, 73

Видеообзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Хлинссон (Исландия).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Исландия).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Исак-Бергманн Йоуханнессон (Исландия).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Исак-Бергманн Йоуханнессон (Исландия).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Палссон (Исландия).
Черногория – Чехия – 0:2. Черв на 3-й и Черны на 90+6+й. Видео голов, обзор
Швейцария – Косово – 4:0. Дубль Эмболо для кантонов. Видео голов и обзор
Фарерские острова – Хорватия – 0:1. Как забил Крамарич. Видео гола и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
