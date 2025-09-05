Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Исландия
05.09.2025 21:45 - : -
Азербайджан
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 10:33
Исландия – Азербайджан. Прогноз, анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 5 сентября в 21:45 по Киеву

Сборная Исландии по футболу

5 сентября на Лаугардальсвьоллур пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Исландии и Азербайджана. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Исландия

Команда имела неплохой шанс наконец-то вернуться на большие турниры в прошлом году. Но, дойдя до решающего раунда плей-офф, там безвольно уступили украинцам. Потом тоже не было поводов для гордости: осенью, в рамках Лиги Наций, набрали всего семь очков в компании с Уэльсом, Турцией и Черногорией, опередив только последним.

Став таким образом третьими в своей группе, футболисты в марте отправились в стыковые поединки. И провалились там напрочь, уступив дважды Косово - 1:2 на выезде и 1:3 дома. Да и летом, в товарищеском формате, после победы 3:1 над Шотландией уступили напоследок Северной Ирландии. В общем, вряд ли сейчас сохранено какой-то оптимизм насчет перспектив в новом цикле - впрочем, как раз начав с победы дома, можно все исправить.

Азербайджан

Сборная выглядит откровенно скромно. И чем более статусный иностранный специалист тут становится главным тренером, тем меньшего получается демонстрировать на поле. Сейчас в Баку убивает свою репутацию Фернанду Сантуш. Он, выигрывавший с Португалией и Евро, и Лигу Наций, не может толком даже просто выиграть с нынешними подопечными!

Прошлой осенью, в рамках Лиги Наций, была только одна ничья, с Эстонией. Но и ей другой поединок проиграли, и со Швецией и Словакией были только поражения. Потом вроде бы подобрали для товарищеских поединков простых спарринг-партнеров. Но в итоге удалось взять только нулевую ничью со скромной Латвией, проиграв Гаити, Беларуси и Венгрии. Причем за четыре матча забили только однажды, последним.

Статистика личных встреч

До этого сборные играли только однажды, в товарищеском формате в 2008-м году. Там все закончилось ничьей со счетом 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что азербайджанцы, после столь далекой дороги через всю Европу, что-то покажет. Ставим на победу дома исландцев (коэффициент - 1,6).

