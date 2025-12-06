Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Туран и Костышин выбрали стартовые составы на матч Колос – Шахтер
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 14:27 | Обновлено 06 декабря 2025, 14:37
747
1

Туран и Костышин выбрали стартовые составы на матч Колос – Шахтер

Поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 6 декабря в 15:30 по киевскому времени

06 декабря 2025, 14:27 | Обновлено 06 декабря 2025, 14:37
747
1 Comments
Туран и Костышин выбрали стартовые составы на матч Колос – Шахтер
Коллаж Sport.ua. Колос – Шахтар

В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Колос» из Ковалевки и донецкий «Шахтер».

Наставники команд – Руслан Костышин и Арда Туран – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 14-ти туров «Шахтер» разместился на первой позиции в турнирной таблице, набрав 30 баллов. В активе «Колоса» – 23 очка, команда занимает четвертое место.

Колос: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Понедельник, Красничи, Теллес, Демченко, Салабай, Климчук, Кане

Шахтер: Ризнык, Бондарь, Марлон, Эгиналду, Крыськив, Невертон, Педро Энрике, Тобиас, Кауан Элиас, Матвиенко, Очеретько

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Колос – Шахтер

По теме:
Разгром с курьезом. ЛНЗ победил Оболонь
ВИДЕО. Курьез сезона в УПЛ. ЛНЗ оформил странный гол в матче чемпионата
Украинский защитник не сыграет в матче Премьер-лиги из-за запрета Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Шахтер Донецк Колос - Шахтер Руслан Костышин Арда Туран стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Футбол | 06 декабря 2025, 08:35 0
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль

Прогнозируем, как завершится центральный матч Астон Вилла – Арсенал и другие поединки

Владимир МАХАНЬКОВ: «В этой команде любой игрок несет угрозу»
Футбол | 06 декабря 2025, 14:15 0
Владимир МАХАНЬКОВ: «В этой команде любой игрок несет угрозу»
Владимир МАХАНЬКОВ: «В этой команде любой игрок несет угрозу»

Вратарь «Кривбасса» вспомнил поединок прошлого тура против «Шахтера»

Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Бокс | 06.12.2025, 00:02
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Группа на ЧМ-2026, в которую может попасть сборная Украины – самая сложная
Футбол | 06.12.2025, 11:44
Группа на ЧМ-2026, в которую может попасть сборная Украины – самая сложная
Группа на ЧМ-2026, в которую может попасть сборная Украины – самая сложная
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Футбол | 06.12.2025, 07:43
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Хорошо что вернулись Марлон и Ризнык
Ответить
+1
Популярные новости
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
05.12.2025, 07:49 14
Футбол
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 31
Футбол
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
05.12.2025, 21:10 88
Футбол
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
05.12.2025, 22:23 4
Другие виды
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 6
Футбол
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
04.12.2025, 12:30 29
Футбол
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем