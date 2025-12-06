Туран и Костышин выбрали стартовые составы на матч Колос – Шахтер

В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Колос» из Ковалевки и донецкий «Шахтер».

Наставники команд – Руслан Костышин и Арда Туран – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

После 14-ти туров «Шахтер» разместился на первой позиции в турнирной таблице, набрав 30 баллов. В активе «Колоса» – 23 очка, команда занимает четвертое место.

Колос: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Понедельник, Красничи, Теллес, Демченко, Салабай, Климчук, Кане

Шахтер: Ризнык, Бондарь, Марлон, Эгиналду, Крыськив, Невертон, Педро Энрике, Тобиас, Кауан Элиас, Матвиенко, Очеретько

