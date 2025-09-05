Олейникова в Швейцарии впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 125

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 125 в швейцарском городе Монтре.

В четвертьфинале украинка в трех сетах переиграла представительницу Швейцарии Симону Вальтерт (WTA 124) за 2 часа и 16 минут.

WTA 125 Монтре. Грунт, 1/4 финала

Симона Вальтерт (Швейцария) [7] – Александра Олейникова (Украина) – 2:6, 6:3, 3:6

Олейникова провела второе очное противостояние против Вальтерт. В сентябре 2024 году Александра уступила Симоне на 75-тысячнике в Лиссабоне.

Александра впервые в карьере пробилась в полуфинал соревнований категории WTA 125. До турнира в Монтре она ни разу не играла даже в четвертьфиналах на таком уровне.

В Швейцарии Олейникова, помимо Вальтерт, также выиграла у Майяр Шериф и Теодоры Костович. Ее следующей оппоненткой будет Дарья Семенистая (Латвия, WTA 115), которая посеяна под пятым номером.