Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олейникова в Швейцарии впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 125
WTA
05 сентября 2025, 17:42 | Обновлено 05 сентября 2025, 17:47
Александра на соревнованиях в Монтре переиграла Симону Вальтерт в матче 1/4 финала

Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 125 в швейцарском городе Монтре.

В четвертьфинале украинка в трех сетах переиграла представительницу Швейцарии Симону Вальтерт (WTA 124) за 2 часа и 16 минут.

WTA 125 Монтре. Грунт, 1/4 финала

Симона Вальтерт (Швейцария) [7] – Александра Олейникова (Украина) – 2:6, 6:3, 3:6

Олейникова провела второе очное противостояние против Вальтерт. В сентябре 2024 году Александра уступила Симоне на 75-тысячнике в Лиссабоне.

Александра впервые в карьере пробилась в полуфинал соревнований категории WTA 125. До турнира в Монтре она ни разу не играла даже в четвертьфиналах на таком уровне.

В Швейцарии Олейникова, помимо Вальтерт, также выиграла у Майяр Шериф и Теодоры Костович. Ее следующей оппоненткой будет Дарья Семенистая (Латвия, WTA 115), которая посеяна под пятым номером.

Александра Олейникова Симона Вальтерт WTA Монтре
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
C.Пеклов
Молодець!У 2 сеті суперниця закидала Сашу дропами й вона розгубилася, але у 3 сеті у нервової грі,  нерви у Сашулі виявилися міцнішими,ніж у господарці корту!Чекаю на перемогу у наступному матчі!
Олександр Науменко
Сашко починала рік 284 в рейтингу, наразі в онлайні вже 173-тя, і шоста ракетка України.До речі , згадувана багатьма Завацька починала 224-ою, наразі 392-а. Про яке повернення мова.
+1
Saltovka
Сколько тебе лет дочка??
0
Vitaly Kozak
Шкода, що дівчата за винятком двох Катерин не підтримали Саньку і завершили свій шлях у чвертьфіналах. Вірилось, що Завацькій і Єсипчук пройти у півфінали було по силах.
Обсервер Влад
Судячи по коментах, це перекидування м'ячика через сітку 2 ноунеймами навіть хтось дивився в прямому ефірі... дивина та й годі
