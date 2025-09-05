Олейникова в Швейцарии впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 125
Александра на соревнованиях в Монтре переиграла Симону Вальтерт в матче 1/4 финала
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 125 в швейцарском городе Монтре.
В четвертьфинале украинка в трех сетах переиграла представительницу Швейцарии Симону Вальтерт (WTA 124) за 2 часа и 16 минут.
WTA 125 Монтре. Грунт, 1/4 финала
Симона Вальтерт (Швейцария) [7] – Александра Олейникова (Украина) – 2:6, 6:3, 3:6
Олейникова провела второе очное противостояние против Вальтерт. В сентябре 2024 году Александра уступила Симоне на 75-тысячнике в Лиссабоне.
Александра впервые в карьере пробилась в полуфинал соревнований категории WTA 125. До турнира в Монтре она ни разу не играла даже в четвертьфиналах на таком уровне.
В Швейцарии Олейникова, помимо Вальтерт, также выиграла у Майяр Шериф и Теодоры Костович. Ее следующей оппоненткой будет Дарья Семенистая (Латвия, WTA 115), которая посеяна под пятым номером.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Герич будет выступать в Первой лиге
Поединок первого тура отборочной группы D состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву