Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Синнер переиграл Оже-Альяссима и стал вторым финалистом US Open
US Open
06 сентября 2025, 06:02 | Обновлено 06 сентября 2025, 06:14
1524
0

Полуфинальный матч в Нью-Йорк завершился в четырех сетах

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата США 2025. Первая ракетка мира в полуфинале одолел канадца Феликса Оже-Альяссима (ATP 27).

Итальянец выиграл матч в четырёх сетах. Поединок продолжался 3 часа 19 минут. Синнер отличился стабильной игрой и заставил соперника ошибаться: у Феликса 41 невынужденная ошибка против 22 у Янника. Количество виннерсов примерно равное: 33 против 36.

Для Синнера это будет второй финал US Open в карьере после триумфа в 2024 году. Ранее в 2025 году он уже стал победителем Australian Open и Уимблдона, а также играл в финале Ролан Гаррос.

Соперником Синнера в финале станет испанец Карлос Алькарас, который несколькими часами ранее одолел Новака Джоковича из Сербии.

US Open 2025. Мужчины. Полуфинал. Нью-Йорк (США)

Янник Синнер (Италия) [1] – Феликс Оже-Альяссим (Канада) [25] – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4

US Open 2025 Феликс Оже-Альяссим Янник Синнер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
