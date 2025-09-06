Синнер переиграл Оже-Альяссима и стал вторым финалистом US Open

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата США 2025. Первая ракетка мира в полуфинале одолел канадца Феликса Оже-Альяссима (ATP 27).

Итальянец выиграл матч в четырёх сетах. Поединок продолжался 3 часа 19 минут. Синнер отличился стабильной игрой и заставил соперника ошибаться: у Феликса 41 невынужденная ошибка против 22 у Янника. Количество виннерсов примерно равное: 33 против 36.

Для Синнера это будет второй финал US Open в карьере после триумфа в 2024 году. Ранее в 2025 году он уже стал победителем Australian Open и Уимблдона, а также играл в финале Ролан Гаррос.

Соперником Синнера в финале станет испанец Карлос Алькарас, который несколькими часами ранее одолел Новака Джоковича из Сербии.

Читайте также: Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025

US Open 2025. Мужчины. Полуфинал. Нью-Йорк (США)

Янник Синнер (Италия) [1] – Феликс Оже-Альяссим (Канада) [25] – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4

Фотогалерея

Видеофрагменты

That's one way to win a break point, Jannik! pic.twitter.com/ma7RUr7nYk — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Back on track.



Jannik Sinner takes the third set 6-3. pic.twitter.com/jLFrjILEGF — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Felix isn't done yet 😤 pic.twitter.com/hQxhCT7GXM — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Somehow. Some way.



Jannik Sinner saves break point by *that much* pic.twitter.com/20VNebgssL — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025