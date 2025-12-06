Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
06 декабря 2025, 11:44 |
Группа на ЧМ-2026, в которую может попасть сборная Украины – самая сложная

Соперниками подопечных Сергея Реброва могут стать Япония, Нидерланды и Тунис

Группа на ЧМ-2026, в которую может попасть сборная Украины – самая сложная
УАФ. Сборная Украины по футболу

В пятницу, 5 декабря, в «Kennedy Center» в американском Вашингтоне состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2026 года по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Участие в турнире примут 48 сборных, которые разделили на 12 групп по четыре команды. Сборная Украины может сыграть против Туниса (14 июня), Нидерландов (20 июня) и Японии (25 июня), однако для этого необходимо преодолеть плей-офф квалификации.

Подопечные Сергея Реюрова 26 марта 2026 года сыграют со Швецией, победитель этого противостояния 31 марта встретится с Польшей или Албанией в поединке за путевку на мундиаль.

Аналитический портал FOX Soccer составил рейтинг групп ЧМ-2026 от самой легкой до сложной, основанный на среднем мировом рейтинге ФИФА. Группа F, в которую может попасть сборная Украины, оказалась самой тяжелой, получив рейтинг 26,6.

Рейтинг групп ЧМ-2026 (основанный на среднем мировом рейтинге ФИФА)

ЧМ-2026 по футболу жеребьевка чемпионата мира сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция сборная Туниса по футболу сборная Нидерландов по футболу сборная Японии по футболу
Николай Тытюк Источник: Instagram
Український Крим
Рейтинг абсолютно вірний, складно не погодитись. Адже не забуваємо, що тут більше враховуються можливості команд вийти з третього місця. А в нашій групі по-перше, не буде явного аутсайдера, а по-друге навіть якщо якась команда займе 3 місце, то не факт,що їй вистачить балів для виходу в плей-офф.
Harun Bakircioğlu
И че это за рейтинг 26.6? Откуда его взяли? Средний рейтинг занимаемых на данный момент мест в рейтинге ФИФА с нами 23.25, без нас 21.67. И очевидно, чем он ниже, тем группа сильнее. Средний числовой рейтинг сумма всех очков, поделенная на 4 - 1615. 
protasov_lyopu_davai
вычитывайте заголовки
