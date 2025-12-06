Группа на ЧМ-2026, в которую может попасть сборная Украины – самая сложная
Соперниками подопечных Сергея Реброва могут стать Япония, Нидерланды и Тунис
В пятницу, 5 декабря, в «Kennedy Center» в американском Вашингтоне состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2026 года по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
Участие в турнире примут 48 сборных, которые разделили на 12 групп по четыре команды. Сборная Украины может сыграть против Туниса (14 июня), Нидерландов (20 июня) и Японии (25 июня), однако для этого необходимо преодолеть плей-офф квалификации.
Подопечные Сергея Реюрова 26 марта 2026 года сыграют со Швецией, победитель этого противостояния 31 марта встретится с Польшей или Албанией в поединке за путевку на мундиаль.
Аналитический портал FOX Soccer составил рейтинг групп ЧМ-2026 от самой легкой до сложной, основанный на среднем мировом рейтинге ФИФА. Группа F, в которую может попасть сборная Украины, оказалась самой тяжелой, получив рейтинг 26,6.
Рейтинг групп ЧМ-2026 (основанный на среднем мировом рейтинге ФИФА)
