Группа на ЧМ-2026, в которую может попасть сборная Украины – самая сложная

В пятницу, 5 декабря, в «Kennedy Center» в американском Вашингтоне состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2026 года по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Участие в турнире примут 48 сборных, которые разделили на 12 групп по четыре команды. Сборная Украины может сыграть против Туниса (14 июня), Нидерландов (20 июня) и Японии (25 июня), однако для этого необходимо преодолеть плей-офф квалификации.

Подопечные Сергея Реюрова 26 марта 2026 года сыграют со Швецией, победитель этого противостояния 31 марта встретится с Польшей или Албанией в поединке за путевку на мундиаль.

Аналитический портал FOX Soccer составил рейтинг групп ЧМ-2026 от самой легкой до сложной, основанный на среднем мировом рейтинге ФИФА. Группа F, в которую может попасть сборная Украины, оказалась самой тяжелой, получив рейтинг 26,6.

Рейтинг групп ЧМ-2026 (основанный на среднем мировом рейтинге ФИФА)