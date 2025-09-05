Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кто из Южной Америки? Определены 16 участников чемпионата мира 2026 из 48
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 09:50 | Обновлено 05 сентября 2025, 09:57
Кто из Южной Америки? Определены 16 участников чемпионата мира 2026 из 48

В ночь на 5 сентября сборные Уругвая, Колумбии и Парагвая отобрались на мундиаль

Кто из Южной Америки? Определены 16 участников чемпионата мира 2026 из 48
В ночь на 5 сентября сборные Уругвая, Колумбии и Парагвая отобрались на чемпионат мира 2026 из квалификационной группы в зоне Южной Америки.

Перед последним туром уругвайцы, колумбийцы и парагвайцы идут на третьем, пятом и шестых местах соответственно, и гарантировано не опустятся на седьмую позицию или ниже, что дает им на право на путевку на мундиаль.

Помимо Уругвая, Колумбии и Парагвая, из Южной Америки на ЧМ-2026 поедут команды Аргентины, Бразилии и Эквадора.

Сейчас уже известны 16 участников предстоящего чемпионата мира из 48. Автоматически место в финальной части турнира получили хозяева: США, Канада и Мексика.

Азию представят 6 сборных: Япония, Южная Корея, Иран, Австралия, Иордания и Узбекистан. Единственным представителем Океании стала Новая Зеландия, которая выиграла региональный отбор.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года, а действующим чемпионом является сборная Аргентины. Европейские и африканские команды еще продолжают борьбу за путевки на мундиаль. Сборная Украины из-за особенностей календаря стартует в отборе к мундиалю только сегодня, 5 сентября, матчем против Франции.

Список команд, которые уже вышли на ЧМ-2026:

  • Хозяева: США, Канада, Мексика
  • Азия: Япония, Иран, Южная Корея, Австралия, Узбекистан, Иордания
  • Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия и Парагвай
  • Океания: Новая Зеландия

Таблица квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аргентина 17 12 2 3 31 - 9 10.09.25 02:00 Эквадор - Аргентина05.09.25 Аргентина 3:0 Венесуэла11.06.25 Аргентина 1:1 Колумбия06.06.25 Чили 0:1 Аргентина26.03.25 Аргентина 4:1 Бразилия22.03.25 Уругвай 0:1 Аргентина 38
2 Бразилия 17 8 4 5 24 - 16 10.09.25 02:30 Боливия - Бразилия05.09.25 Бразилия 3:0 Чили11.06.25 Бразилия 1:0 Парагвай06.06.25 Эквадор 0:0 Бразилия26.03.25 Аргентина 4:1 Бразилия21.03.25 Бразилия 2:1 Колумбия 28
3 Уругвай 17 7 6 4 22 - 12 10.09.25 02:30 Чили - Уругвай05.09.25 Уругвай 3:0 Перу11.06.25 Уругвай 2:0 Венесуэла06.06.25 Парагвай 2:0 Уругвай25.03.25 Боливия 0:0 Уругвай22.03.25 Уругвай 0:1 Аргентина 27
4 Эквадор 17 7 8 2 13 - 5 10.09.25 02:00 Эквадор - Аргентина05.09.25 Парагвай 0:0 Эквадор11.06.25 Перу 0:0 Эквадор06.06.25 Эквадор 0:0 Бразилия26.03.25 Чили 0:0 Эквадор21.03.25 Эквадор 2:1 Венесуэла 26
5 Колумбия 17 6 7 4 22 - 15 10.09.25 02:30 Венесуэла - Колумбия05.09.25 Колумбия 3:0 Боливия11.06.25 Аргентина 1:1 Колумбия06.06.25 Колумбия 0:0 Перу26.03.25 Колумбия 2:2 Парагвай21.03.25 Бразилия 2:1 Колумбия 25
6 Парагвай 17 6 7 4 13 - 10 10.09.25 02:30 Перу - Парагвай05.09.25 Парагвай 0:0 Эквадор11.06.25 Бразилия 1:0 Парагвай06.06.25 Парагвай 2:0 Уругвай26.03.25 Колумбия 2:2 Парагвай21.03.25 Парагвай 1:0 Чили 25
7 Венесуэла 17 4 6 7 15 - 22 10.09.25 02:30 Венесуэла - Колумбия05.09.25 Аргентина 3:0 Венесуэла11.06.25 Уругвай 2:0 Венесуэла07.06.25 Венесуэла 2:0 Боливия26.03.25 Венесуэла 1:0 Перу21.03.25 Эквадор 2:1 Венесуэла 18
8 Боливия 17 5 2 10 16 - 35 10.09.25 02:30 Боливия - Бразилия05.09.25 Колумбия 3:0 Боливия10.06.25 Боливия 2:0 Чили07.06.25 Венесуэла 2:0 Боливия25.03.25 Боливия 0:0 Уругвай21.03.25 Перу 3:1 Боливия 17
9 Перу 17 2 6 9 6 - 20 10.09.25 02:30 Перу - Парагвай05.09.25 Уругвай 3:0 Перу11.06.25 Перу 0:0 Эквадор06.06.25 Колумбия 0:0 Перу26.03.25 Венесуэла 1:0 Перу21.03.25 Перу 3:1 Боливия 12
10 Чили 17 2 4 11 9 - 27 10.09.25 02:30 Чили - Уругвай05.09.25 Бразилия 3:0 Чили10.06.25 Боливия 2:0 Чили06.06.25 Чили 0:1 Аргентина26.03.25 Чили 0:0 Эквадор21.03.25 Парагвай 1:0 Чили 10
