Кто из Южной Америки? Определены 16 участников чемпионата мира 2026 из 48

В ночь на 5 сентября сборные Уругвая, Колумбии и Парагвая отобрались на чемпионат мира 2026 из квалификационной группы в зоне Южной Америки.

Перед последним туром уругвайцы, колумбийцы и парагвайцы идут на третьем, пятом и шестых местах соответственно, и гарантировано не опустятся на седьмую позицию или ниже, что дает им на право на путевку на мундиаль.

Помимо Уругвая, Колумбии и Парагвая, из Южной Америки на ЧМ-2026 поедут команды Аргентины, Бразилии и Эквадора.

Сейчас уже известны 16 участников предстоящего чемпионата мира из 48. Автоматически место в финальной части турнира получили хозяева: США, Канада и Мексика.

Азию представят 6 сборных: Япония, Южная Корея, Иран, Австралия, Иордания и Узбекистан. Единственным представителем Океании стала Новая Зеландия, которая выиграла региональный отбор.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года, а действующим чемпионом является сборная Аргентины. Европейские и африканские команды еще продолжают борьбу за путевки на мундиаль. Сборная Украины из-за особенностей календаря стартует в отборе к мундиалю только сегодня, 5 сентября, матчем против Франции.

Список команд, которые уже вышли на ЧМ-2026:

Хозяева: США, Канада, Мексика

Азия: Япония, Иран, Южная Корея, Австралия, Узбекистан, Иордания

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия и Парагвай

Океания: Новая Зеландия

Инфографика

Таблица квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки