Кто из Южной Америки? Определены 16 участников чемпионата мира 2026 из 48
В ночь на 5 сентября сборные Уругвая, Колумбии и Парагвая отобрались на мундиаль
В ночь на 5 сентября сборные Уругвая, Колумбии и Парагвая отобрались на чемпионат мира 2026 из квалификационной группы в зоне Южной Америки.
Перед последним туром уругвайцы, колумбийцы и парагвайцы идут на третьем, пятом и шестых местах соответственно, и гарантировано не опустятся на седьмую позицию или ниже, что дает им на право на путевку на мундиаль.
Помимо Уругвая, Колумбии и Парагвая, из Южной Америки на ЧМ-2026 поедут команды Аргентины, Бразилии и Эквадора.
Сейчас уже известны 16 участников предстоящего чемпионата мира из 48. Автоматически место в финальной части турнира получили хозяева: США, Канада и Мексика.
Азию представят 6 сборных: Япония, Южная Корея, Иран, Австралия, Иордания и Узбекистан. Единственным представителем Океании стала Новая Зеландия, которая выиграла региональный отбор.
ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года, а действующим чемпионом является сборная Аргентины. Европейские и африканские команды еще продолжают борьбу за путевки на мундиаль. Сборная Украины из-за особенностей календаря стартует в отборе к мундиалю только сегодня, 5 сентября, матчем против Франции.
Список команд, которые уже вышли на ЧМ-2026:
- Хозяева: США, Канада, Мексика
- Азия: Япония, Иран, Южная Корея, Австралия, Узбекистан, Иордания
- Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия и Парагвай
- Океания: Новая Зеландия
Инфографика
Таблица квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аргентина
|17
|12
|2
|3
|31 - 9
|10.09.25 02:00 Эквадор - Аргентина05.09.25 Аргентина 3:0 Венесуэла11.06.25 Аргентина 1:1 Колумбия06.06.25 Чили 0:1 Аргентина26.03.25 Аргентина 4:1 Бразилия22.03.25 Уругвай 0:1 Аргентина
|38
|2
|Бразилия
|17
|8
|4
|5
|24 - 16
|10.09.25 02:30 Боливия - Бразилия05.09.25 Бразилия 3:0 Чили11.06.25 Бразилия 1:0 Парагвай06.06.25 Эквадор 0:0 Бразилия26.03.25 Аргентина 4:1 Бразилия21.03.25 Бразилия 2:1 Колумбия
|28
|3
|Уругвай
|17
|7
|6
|4
|22 - 12
|10.09.25 02:30 Чили - Уругвай05.09.25 Уругвай 3:0 Перу11.06.25 Уругвай 2:0 Венесуэла06.06.25 Парагвай 2:0 Уругвай25.03.25 Боливия 0:0 Уругвай22.03.25 Уругвай 0:1 Аргентина
|27
|4
|Эквадор
|17
|7
|8
|2
|13 - 5
|10.09.25 02:00 Эквадор - Аргентина05.09.25 Парагвай 0:0 Эквадор11.06.25 Перу 0:0 Эквадор06.06.25 Эквадор 0:0 Бразилия26.03.25 Чили 0:0 Эквадор21.03.25 Эквадор 2:1 Венесуэла
|26
|5
|Колумбия
|17
|6
|7
|4
|22 - 15
|10.09.25 02:30 Венесуэла - Колумбия05.09.25 Колумбия 3:0 Боливия11.06.25 Аргентина 1:1 Колумбия06.06.25 Колумбия 0:0 Перу26.03.25 Колумбия 2:2 Парагвай21.03.25 Бразилия 2:1 Колумбия
|25
|6
|Парагвай
|17
|6
|7
|4
|13 - 10
|10.09.25 02:30 Перу - Парагвай05.09.25 Парагвай 0:0 Эквадор11.06.25 Бразилия 1:0 Парагвай06.06.25 Парагвай 2:0 Уругвай26.03.25 Колумбия 2:2 Парагвай21.03.25 Парагвай 1:0 Чили
|25
|7
|Венесуэла
|17
|4
|6
|7
|15 - 22
|10.09.25 02:30 Венесуэла - Колумбия05.09.25 Аргентина 3:0 Венесуэла11.06.25 Уругвай 2:0 Венесуэла07.06.25 Венесуэла 2:0 Боливия26.03.25 Венесуэла 1:0 Перу21.03.25 Эквадор 2:1 Венесуэла
|18
|8
|Боливия
|17
|5
|2
|10
|16 - 35
|10.09.25 02:30 Боливия - Бразилия05.09.25 Колумбия 3:0 Боливия10.06.25 Боливия 2:0 Чили07.06.25 Венесуэла 2:0 Боливия25.03.25 Боливия 0:0 Уругвай21.03.25 Перу 3:1 Боливия
|17
|9
|Перу
|17
|2
|6
|9
|6 - 20
|10.09.25 02:30 Перу - Парагвай05.09.25 Уругвай 3:0 Перу11.06.25 Перу 0:0 Эквадор06.06.25 Колумбия 0:0 Перу26.03.25 Венесуэла 1:0 Перу21.03.25 Перу 3:1 Боливия
|12
|10
|Чили
|17
|2
|4
|11
|9 - 27
|10.09.25 02:30 Чили - Уругвай05.09.25 Бразилия 3:0 Чили10.06.25 Боливия 2:0 Чили06.06.25 Чили 0:1 Аргентина26.03.25 Чили 0:0 Эквадор21.03.25 Парагвай 1:0 Чили
|10
