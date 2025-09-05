Молодежная сборная Украины U-21 удачно стартовала в квалификации Евро-2027 U-21.

5 сентября в 19:00 встречались сборные Литвы U-21 и Украины U-21. Игра прошла в литовском городе Друскининкай.

Во втором тайме сине-желтые забили 3 гола за 8 минут, отличились Данило Кревсун, Сергей Корнийчук и Геннадий Синчук (3:0). Точку поставил Рамик Гаджиев в компенсированное время (4:0).

Украинская команда набрала первые 3 очка и возглавила группу, где также выступают Хорватия, Венгрия, Литва и Турция.

Квалификация Евро-2027 U-21

1-й тур, 5 сентября 2025, Друскининкай (Литва)

Литва U-21 – Украина U-21 – 0:4

Голы: Кревсун, 69, Корнийчук, 73, Синчук, 77 (пен), Гаджиев, 90+4

Видео голов и обзор матча

Три гола за 8 минут: Кревсун, 69, Корнийчук, 73, Синчук, 77 (пен)

Отличный гол Гаджиева, 90+4 мин

Инфографика