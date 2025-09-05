Литва U-21 – Украина U-21 – 0:4. Успешный старт. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор стартового поединка квалификации Евро-2027 U-21
Молодежная сборная Украины U-21 удачно стартовала в квалификации Евро-2027 U-21.
5 сентября в 19:00 встречались сборные Литвы U-21 и Украины U-21. Игра прошла в литовском городе Друскининкай.
Во втором тайме сине-желтые забили 3 гола за 8 минут, отличились Данило Кревсун, Сергей Корнийчук и Геннадий Синчук (3:0). Точку поставил Рамик Гаджиев в компенсированное время (4:0).
Украинская команда набрала первые 3 очка и возглавила группу, где также выступают Хорватия, Венгрия, Литва и Турция.
Квалификация Евро-2027 U-21
1-й тур, 5 сентября 2025, Друскининкай (Литва)
Литва U-21 – Украина U-21 – 0:4
Голы: Кревсун, 69, Корнийчук, 73, Синчук, 77 (пен), Гаджиев, 90+4
Видео голов и обзор матча
Три гола за 8 минут: Кревсун, 69, Корнийчук, 73, Синчук, 77 (пен)
Отличный гол Гаджиева, 90+4 мин
Инфографика
События матча
