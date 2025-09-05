Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Литва U-21 – Украина U-21 – 0:4. Успешный старт. Видео голов и обзор
Евро U21
Литва U21
05.09.2025 19:00 – FT 0 : 4
УКРАИНА U21
05 сентября 2025, 21:51
Литва U-21 – Украина U-21 – 0:4. Успешный старт. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор стартового поединка квалификации Евро-2027 U-21

Литва U-21 – Украина U-21 – 0:4. Успешный старт. Видео голов и обзор
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 удачно стартовала в квалификации Евро-2027 U-21.

5 сентября в 19:00 встречались сборные Литвы U-21 и Украины U-21. Игра прошла в литовском городе Друскининкай.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во втором тайме сине-желтые забили 3 гола за 8 минут, отличились Данило Кревсун, Сергей Корнийчук и Геннадий Синчук (3:0). Точку поставил Рамик Гаджиев в компенсированное время (4:0).

Украинская команда набрала первые 3 очка и возглавила группу, где также выступают Хорватия, Венгрия, Литва и Турция.

Квалификация Евро-2027 U-21

1-й тур, 5 сентября 2025, Друскининкай (Литва)

Литва U-21 – Украина U-21 – 0:4

Голы: Кревсун, 69, Корнийчук, 73, Синчук, 77 (пен), Гаджиев, 90+4

Видео голов и обзор матча

Три гола за 8 минут: Кревсун, 69, Корнийчук, 73, Синчук, 77 (пен)

Отличный гол Гаджиева, 90+4 мин

Инфографика

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Рамик Гаджиев (УКРАИНА U21).
90’
Eduardas Jurjonas (Литва U21) получает красную карточку.
77’
ГОЛ ! С пенальти забил Геннадий Сынчук (УКРАИНА U21).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Корнийчук (УКРАИНА U21).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кревсун (УКРАИНА U21).
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Литвы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Литва - Украина видео голов и обзор пенальти Даниил Кревсун Геннадий Синчук Сергей Корнийчук Рамик Гаджиев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
