В пятницу, 5 сентября, состоится поединок квалификации чемпионата Европы U-21 2027 года, в котором будут играть молодежные сборные Литвы и Украины. Матч пройдет в городе Друскининкай (Литва) на поле стадиона «Друскининкай Стэдиум», начало – в 19:00 по Киеву.

Литва U-21

Основная и молодежная сборные Литвы традиционно испытывают проблемы с уровнем футбола. Последний раз официальные поединки команда проводила еще в октябре прошлого года, когда завершился отбор на чемпионат Европы. Тогда литовцы оказались на последнем месте в своей группе, выиграв только раз и проиграв семь встреч против Дании, Чехии, Уэльса и Исландии.

В марте этого года литовская молодежная сборная сыграла контрольный матч против сверстников из Латвии, где потерпела поражение 0:2. После этого команда не играла. Литва является явным аутсайдером группы, ее перспективы пробиться в финальную часть Евро выглядят очень слабыми, поскольку соперниками сильные – Украина, Хорватия, Венгрия, Турция.

Украина U-21

Украинская молодежка начинает новый отбор на чемпионат Европы. На двух предыдущих турнирах от команды были большие ожидания, но судьба сложилась по-разному. В 2023 году подопечные тогда еще Руслана Ротаня дошли до полуфинала и завоевали право впервые в истории сыграть на Олимпийских играх.

А вот на Евро-2025 команду вывел уже Унаи Мельгоса, причем сделал это очень уверенно. Группа тоже досталась неплохая, однако победы над Финляндией не хватило, чтобы выйти в плей-офф, поскольку матчи с Финляндией и Нидерландами «сине-желтые» проиграли. Тогда считалось перед стартом турнира, что Украина сможет как минимум повторить предварительный результат, однако, как оказалось, так думали только отечественные журналисты.

Бросается в глаза отсутствие громких имен в заявке. Если раньше молодежка могла похвастаться наличием в списке Мудрика, Бондаренко, Ваната, Судакова, Бражко, Михайленко и многих других известных футболистов с хорошей игровой практикой, то нынешний созыв выглядит более скромным. Даже трудно назвать, кто в команде является главной звездой, ведь в ее составе преимущественно есть игроки УПЛ с не слишком большой игровой практикой, или легионеры, которые тоже не могут ею сильно похвастаться.

Вратари: Владислав Крапивцов («Жирона», Испания), Илья Попович («Кишварда», Венгрия), Иван Пахолюк («Колос» Ковалевка).

Защитники: Илья Крупский (&Металлист 1925» Харьков), Вячеслав Кульбачук («Дебрецен», Венгрия), Николай Киричок («Карпаты» Львов), Андрей Китела «Рух» Львов), Николай Огарков («Александрия»), Сергей Корнийчук («Полесье» Житомир), Даниель Вернаттус («Металлист» Харьков).

Полузащитники: Олег Федор, Артур Шах (оба «Карпаты» Львов), Роман Саленко («Заря» Луганск), Рамик Гаджиев («Металлист 1925» Харьков), Тимур Тутеров («Сандерленд», Англия), Геннадий Синчук («Монреаль», Канада), Даниил Кревсун («Боруссия» Д, Германия), Максим Мельниченко («Полесье» Житомир), Артем Гусол («Колос» Ковалевка), Иван Варфоломеев («Линкольн Сити», Англия).

Нападающие: Артем Степанов («Нюрнберг», Германия), Матвей Пономаренко («Динамо» Киев), Александр Пищур («Дьер», Венгрия).

История встреч

Вряд ли есть смысл говорить об истории встреч между молодежными командами, в которых каждые несколько лет обновляются на 100 процентов составы, и все же. Шесть матчей насчитывает история противостояний, в которых украинцы победили четыре раза при одной ничьей и одном поражении.

Ориентировочные составы

Помните историю уже многолетней давности, когда испанские журналисты делали анонс игры своей сборной против Украины и по абсолютному незнанию нашего футбола поставили игроков по позициям в произвольном порядке, а потом еще и фамилии понаписывали с ошибками (Коноплю назвали Коноплянкою, Цыганкова – Циниковым)? Это произошло из-за абсолютного незнания персоналий украинского футбола. С молодежкой Литвы у меня похожая ситуация, поэтому я не буду позориться с прогнозом стартового состава нашего оппонента, а ограничусь попыткой угадать стартовую одиннадцатку только украинцев.

Украина U-21: Пахолюк – Крупский, Слюбык, Огарков, Корнийчук – Варфоломеев, Саленко – Гаджиев, Федор, Шах – Степанов

Прогноз на противостояние

Попробуем спрогнозировать, что все же Украина сумеет, как и в большинстве противостояний, одержать победу над хозяевами поля.