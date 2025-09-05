В пятницу, 5-го сентября, состоится поединок 1-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы U-21 в рамках группы H, в котором сразятся Литва и Украина. Матч пройдет в Друскининкае (Литва), на поле стадиона «Друскининкай», начало в 19:00.

Команда Унаи Мегосы начинает новый отборочный цикл с прицелом на крупный международный турнир. Соперники в этот раз достаточно сложные уже в квалификации, и первый из них в нашем календаре, Литва, является и наиболее легким. На первый взгляд. Потому как далее пойдут Хорватия, Турция и Венгрия, и вот тогда уже будет действительно не до шуток. Сейчас же есть шанс просто встать на правильный путь с нужной ноги.

