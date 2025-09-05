Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Литва U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча
Евро U21
Литва U21
05.09.2025 19:00 - : -
УКРАИНА U21
Чемпионат Европы
05 сентября 2025, 02:06 | Обновлено 05 сентября 2025, 02:07
Литва U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа квалификации чемпионата Европы U-21

Литва U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В пятницу, 5-го сентября, состоится поединок 1-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы U-21 в рамках группы H, в котором сразятся Литва и Украина. Матч пройдет в Друскининкае (Литва), на поле стадиона «Друскининкай», начало в 19:00.

Команда Унаи Мегосы начинает новый отборочный цикл с прицелом на крупный международный турнир. Соперники в этот раз достаточно сложные уже в квалификации, и первый из них в нашем календаре, Литва, является и наиболее легким. На первый взгляд. Потому как далее пойдут Хорватия, Турция и Венгрия, и вот тогда уже будет действительно не до шуток. Сейчас же есть шанс просто встать на правильный путь с нужной ноги.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Литва U-21 – Украина U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Литва U21
5 сентября 2025 -
19:00
УКРАИНА U21
По теме:
ФОТО. Тренировка сборной Украины U-21 в Литве
ФОТО. Предматчевая тренировка. Молодежная сборная Украины сыграет с Литвой
Литва U-21 – Украина U-21. Квалификация Евро-2027. Смотреть онлайн LIVE
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Литвы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Литва - Украина текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
