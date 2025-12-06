ЛНЗ – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который проходит в субботу, 6 декабря, встретились черкасский ЛНЗ и киевская «Оболонь».

Команды играют на стадионе «Черкассы Арена», стартовый свисток главного арбитра Алексея Деревинского прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Оболонь» разместилась на 11-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 17 пунктов. Подопечные Виталия Пономарева набрали 29 баллов после 14-ти туров и занимают второе место.

В предыдущем туре ЛНЗ одолел на домашней арене «Кудровку» со счетом 1:0, а «пивовары» на выезде сыграли вничью с «Колосом» (0:0).

Украинская Премьер-лига, 15-й тур. 6 декабря

ЛНЗ – Оболонь – 1:0 (обновляется)

Гол: Кузык, 37

Видео голов: