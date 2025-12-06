Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛНЗ – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 13:13 | Обновлено 06 декабря 2025, 14:00
ЛНЗ – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 6 декабря в 13:00 по киевскому времени

ФК ЛНЗ Черкассы

В матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который проходит в субботу, 6 декабря, встретились черкасский ЛНЗ и киевская «Оболонь».

Команды играют на стадионе «Черкассы Арена», стартовый свисток главного арбитра Алексея Деревинского прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Оболонь» разместилась на 11-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 17 пунктов. Подопечные Виталия Пономарева набрали 29 баллов после 14-ти туров и занимают второе место.

В предыдущем туре ЛНЗ одолел на домашней арене «Кудровку» со счетом 1:0, а «пивовары» на выезде сыграли вничью с «Колосом» (0:0).

Украинская Премьер-лига, 15-й тур. 6 декабря

ЛНЗ Оболонь 1:0 (обновляется)
Гол: Кузык, 37

Видео голов:

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
