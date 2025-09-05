Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 сентября 2025, 09:01
Слова Реброва перед матчем, провал Нагельсманна, дубль Месси

Главные новости за 4 сентября на Sport.ua

Слова Реброва перед матчем, провал Нагельсманна, дубль Месси
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 4 сентября.

1. Ребров – про Ярмоленко, травмы лидеров и старт отбора ЧМ-2026
Наставник сборной Украины ответил на вопросы СМИ

2А. Атаковали много, но победу упустили. Нидерланды сыграли вничью с Польшей
Поляки вырвали ничью в Роттердаме

2В. Нагельсманн в шоке. Словакия нанесла сенсационное поражение Германии
Северная Ирландия в гостях переиграла команду Люксембурга

2С. Победители Евро стартовали: Испания разбила Болгарию в квалификации ЧМ-2026
Подопечные Луиса де ла Фуэнте одолели соперников со счетом 3:0 в группе Е

3. Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
Сборная Германии потерпела сенсационное поражение от Словакии

4А. Анчелотти не брезговал игроками из рф. Бразилия разгромила Чили
Одного из них итальянский наставник выпустил в основе

4В. С дублем Месси. Аргентина разгромила Венесуэлу в матче квалификации
Чемпионы мира уверенно преодолевают отбор

5А. Пегула была близка к тому, чтобы обыграть Соболенко в полуфинале US Open
Джессика проиграла первой ракетке мира в трех сетах и упустила шанс на реванш

5В. Камбек: Осака и Анисимова в трехчасовом триллере определили финалистку USO
Аманда в трех сетах вырвала победу у Наоми, хотя была в гейме от поражения

6А. Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Владислав Бленуце стал игроком киевского клуба

6В. Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Владислав Бленуце якобы признал свои ошибки

7А. Евробаскет-2025. Испания уезжает домой, а грузины в 1/8 финала. Итоги дня
Завершился групповой этап чемпионата Европы-2025 по баскетболу

7В. Евробаскет-2025. Сформированы все пары 1/8 финала турнира
В этом году точно будет новый чемпион Европы

8. Дидье ДЕШАМ: «У сборной Украины есть качественные футболисты»
Коуч сборной Франции прокомментировал предстоящий матч отбора к ЧМ-2026

9. Украина U-18 ярко разгромила норвежцев на старте турнира в Швеции
Сине-желтая команда забила соперникам 6 мячей, пропустив один гол

10. Почему ряд лиг еще держит трансферное окно открытым. Среди них – УПЛ
В топ-5 летняя «форточка» переходов уже захлопнулась, но в ряде чемпионатов трансферы еще возможны

