Слова Реброва перед матчем, провал Нагельсманна, дубль Месси

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 4 сентября.

1. Ребров – про Ярмоленко, травмы лидеров и старт отбора ЧМ-2026

Наставник сборной Украины ответил на вопросы СМИ

2А. Атаковали много, но победу упустили. Нидерланды сыграли вничью с Польшей

Поляки вырвали ничью в Роттердаме

2В. Нагельсманн в шоке. Словакия нанесла сенсационное поражение Германии

Северная Ирландия в гостях переиграла команду Люксембурга

2С. Победители Евро стартовали: Испания разбила Болгарию в квалификации ЧМ-2026

Подопечные Луиса де ла Фуэнте одолели соперников со счетом 3:0 в группе Е

3. Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026

Сборная Германии потерпела сенсационное поражение от Словакии

4А. Анчелотти не брезговал игроками из рф. Бразилия разгромила Чили

Одного из них итальянский наставник выпустил в основе

4В. С дублем Месси. Аргентина разгромила Венесуэлу в матче квалификации

Чемпионы мира уверенно преодолевают отбор

5А. Пегула была близка к тому, чтобы обыграть Соболенко в полуфинале US Open

Джессика проиграла первой ракетке мира в трех сетах и упустила шанс на реванш

5В. Камбек: Осака и Анисимова в трехчасовом триллере определили финалистку USO

Аманда в трех сетах вырвала победу у Наоми, хотя была в гейме от поражения

6А. Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент

Владислав Бленуце стал игроком киевского клуба

6В. Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф

Владислав Бленуце якобы признал свои ошибки

7А. Евробаскет-2025. Испания уезжает домой, а грузины в 1/8 финала. Итоги дня

Завершился групповой этап чемпионата Европы-2025 по баскетболу

7В. Евробаскет-2025. Сформированы все пары 1/8 финала турнира

В этом году точно будет новый чемпион Европы

8. Дидье ДЕШАМ: «У сборной Украины есть качественные футболисты»

Коуч сборной Франции прокомментировал предстоящий матч отбора к ЧМ-2026

9. Украина U-18 ярко разгромила норвежцев на старте турнира в Швеции

Сине-желтая команда забила соперникам 6 мячей, пропустив один гол

10. Почему ряд лиг еще держит трансферное окно открытым. Среди них – УПЛ

В топ-5 летняя «форточка» переходов уже захлопнулась, но в ряде чемпионатов трансферы еще возможны