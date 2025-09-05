Слова Реброва перед матчем, провал Нагельсманна, дубль Месси
Главные новости за 4 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 4 сентября.
1. Ребров – про Ярмоленко, травмы лидеров и старт отбора ЧМ-2026
Наставник сборной Украины ответил на вопросы СМИ
2А. Атаковали много, но победу упустили. Нидерланды сыграли вничью с Польшей
Поляки вырвали ничью в Роттердаме
2В. Нагельсманн в шоке. Словакия нанесла сенсационное поражение Германии
Северная Ирландия в гостях переиграла команду Люксембурга
2С. Победители Евро стартовали: Испания разбила Болгарию в квалификации ЧМ-2026
Подопечные Луиса де ла Фуэнте одолели соперников со счетом 3:0 в группе Е
3. Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
Сборная Германии потерпела сенсационное поражение от Словакии
4А. Анчелотти не брезговал игроками из рф. Бразилия разгромила Чили
Одного из них итальянский наставник выпустил в основе
4В. С дублем Месси. Аргентина разгромила Венесуэлу в матче квалификации
Чемпионы мира уверенно преодолевают отбор
5А. Пегула была близка к тому, чтобы обыграть Соболенко в полуфинале US Open
Джессика проиграла первой ракетке мира в трех сетах и упустила шанс на реванш
5В. Камбек: Осака и Анисимова в трехчасовом триллере определили финалистку USO
Аманда в трех сетах вырвала победу у Наоми, хотя была в гейме от поражения
6А. Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Владислав Бленуце стал игроком киевского клуба
6В. Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Владислав Бленуце якобы признал свои ошибки
7А. Евробаскет-2025. Испания уезжает домой, а грузины в 1/8 финала. Итоги дня
Завершился групповой этап чемпионата Европы-2025 по баскетболу
7В. Евробаскет-2025. Сформированы все пары 1/8 финала турнира
В этом году точно будет новый чемпион Европы
8. Дидье ДЕШАМ: «У сборной Украины есть качественные футболисты»
Коуч сборной Франции прокомментировал предстоящий матч отбора к ЧМ-2026
9. Украина U-18 ярко разгромила норвежцев на старте турнира в Швеции
Сине-желтая команда забила соперникам 6 мячей, пропустив один гол
10. Почему ряд лиг еще держит трансферное окно открытым. Среди них – УПЛ
В топ-5 летняя «форточка» переходов уже захлопнулась, но в ряде чемпионатов трансферы еще возможны
