Анчелотти не брезговал игроками из рф. Бразилия разгромила Чили
Один из них итальянский наставник выпустил в основе
5 сентября в матче квалификации чемпионата мира-2026 сборная Бразилии разгромила сборную Чили.
Главный тренер бразильцев Карло Анчелотти, похоже, нашел подход к игрокам сборной, ведь они легко справились с соперником.
В первом тайме чилийцы еще держались и пропустили только однажды. На 38-й минуте забил Эстевао Виллиан. Во второй половине игры удвоил преимущество Лукас Пакета на 72-й минуте, а точку положил Бруно Гимараеш на 76-й.
После победы сборная Бразилии поднялась на вторую строчку. У команды 28 очков.
Южная Америка. Квалификация чемпионата мира-2026
Бразилия – Чили – 3:0
Голы: Эстевао Виллиан, 38, Пакета, 72, Гимараеш, 76
Бразилия: (старт) Алиссон, Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Франса, Каземиро, Бруно Гимараэс, Мартинелли, Рафинья, Эстевао, Жоао Педро
Чили: (старт) Вигуро, Марипан, Диас, Иван Рамир Роман Уртадо, Суасо, Писарро, Лойола, Ормасабаль, Аравена, Бреретон, Сепеда
