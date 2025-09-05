Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти не брезговал игроками из рф. Бразилия разгромила Чили
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Бразилия
05.09.2025 03:30 – FT 3 : 0
Чили
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 05:45 | Обновлено 05 сентября 2025, 05:54
779
0

Анчелотти не брезговал игроками из рф. Бразилия разгромила Чили

Один из них итальянский наставник выпустил в основе

05 сентября 2025, 05:45 | Обновлено 05 сентября 2025, 05:54
779
0
Анчелотти не брезговал игроками из рф. Бразилия разгромила Чили
Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября в матче квалификации чемпионата мира-2026 сборная Бразилии разгромила сборную Чили.

Главный тренер бразильцев Карло Анчелотти, похоже, нашел подход к игрокам сборной, ведь они легко справились с соперником.

В первом тайме чилийцы еще держались и пропустили только однажды. На 38-й минуте забил Эстевао Виллиан. Во второй половине игры удвоил преимущество Лукас Пакета на 72-й минуте, а точку положил Бруно Гимараеш на 76-й.

После победы сборная Бразилии поднялась на вторую строчку. У команды 28 очков.

Южная Америка. Квалификация чемпионата мира-2026

Бразилия – Чили – 3:0

Голы: Эстевао Виллиан, 38, Пакета, 72, Гимараеш, 76

Бразилия: (старт) Алиссон, Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Франса, Каземиро, Бруно Гимараэс, Мартинелли, Рафинья, Эстевао, Жоао Педро

Чили: (старт) Вигуро, Марипан, Диас, Иван Рамир Роман Уртадо, Суасо, Писарро, Лойола, Ормасабаль, Аравена, Бреретон, Сепеда

По теме:
Дидье ДЕШАМ: «У сборной Украины есть качественные футболисты»
КУНДЕ: «Мы помним, что в Польше у сборной Украины будет поддержка фанатов»
Уругвай разгромил Перу, Колумбия забила три Боливии
Бруно Гимараеш Эстевао Виллиан сборная Чили по футболу сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Теннис | 04 сентября 2025, 08:42 2
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин

Полуфиналы в Нью-Йорке: Соболенко – Пегула, Осака – Анисимова

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Футбол | 04 сентября 2025, 08:45 0
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция

Поединок первого тура отборочной группы D состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Нагельсманн в шоке. Словакия нанесла сенсационное поражение Германии
Футбол | 04.09.2025, 23:42
Нагельсманн в шоке. Словакия нанесла сенсационное поражение Германии
Нагельсманн в шоке. Словакия нанесла сенсационное поражение Германии
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Футбол | 04.09.2025, 13:47
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Холанд готов покинуть Манчестер Сити. Известно, куда должен перейти
Футбол | 05.09.2025, 04:47
Холанд готов покинуть Манчестер Сити. Известно, куда должен перейти
Холанд готов покинуть Манчестер Сити. Известно, куда должен перейти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
03.09.2025, 01:45
Другие виды
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 15
Футбол
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
03.09.2025, 19:48 5
Футбол
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
03.09.2025, 15:20 54
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
03.09.2025, 01:07 102
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 4
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
03.09.2025, 05:52 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
04.09.2025, 00:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем