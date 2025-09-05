Чемпионат мира05 сентября 2025, 12:45 |
75
0
Бразилия – Чили – 3:0. Селесао проснулись. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка отбора к чемпионату мира
5 сентября в матче квалификации чемпионата мира-2026 сборная Бразилии разгромила сборную Чили.
Бразильцы одержали уверенную победу со счетом 3:0. Для бразильцев это первая победа более чем в 2 гола за последние 11 месяцев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Южная Америка. Квалификация чемпионата мира-2026
Бразилия – Чили – 3:0
Голы: Эстевао Виллиан, 38, Пакета, 72, Гимараеш, 76
Видеообзор матча
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Бразилия).
72’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Бразилия.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Эстевао Виллиан (Бразилия).
