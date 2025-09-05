Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бразилия – Чили – 3:0. Селесао проснулись. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Бразилия
05.09.2025 03:30 – FT 3 : 0
Чили
Обзор Видео
Чемпионат мира
Бразилия – Чили – 3:0. Селесао проснулись. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка отбора к чемпионату мира

Бразилия – Чили – 3:0. Селесао проснулись. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября в матче квалификации чемпионата мира-2026 сборная Бразилии разгромила сборную Чили.

Бразильцы одержали уверенную победу со счетом 3:0. Для бразильцев это первая победа более чем в 2 гола за последние 11 месяцев.

Южная Америка. Квалификация чемпионата мира-2026

Южная Америка. Квалификация чемпионата мира-2026

Бразилия – Чили – 3:0

Голы: Эстевао Виллиан, 38, Пакета, 72, Гимараеш, 76

Видеообзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Бразилия).
72’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Бразилия.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Эстевао Виллиан (Бразилия).
сборная Бразилии по футболу сборная Чили по футболу ЧМ-2026 по футболу Бруно Гимараеш Эстевао Виллиан
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
