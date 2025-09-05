5 сентября в матче квалификации чемпионата мира-2026 сборная Бразилии разгромила сборную Чили.

Бразильцы одержали уверенную победу со счетом 3:0. Для бразильцев это первая победа более чем в 2 гола за последние 11 месяцев.

Южная Америка. Квалификация чемпионата мира-2026

Бразилия – Чили – 3:0

Голы: Эстевао Виллиан, 38, Пакета, 72, Гимараеш, 76

Видеообзор матча