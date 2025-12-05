Олег ДУЛУБ: «Это стало переломным моментом работы Шовковского в Динамо»

Известный тренер Олег Дулуб лаконично объяснил, что стало переломным моментом карьеры Александра Шовковского в должности главного тренера киевского Динамо.

«Переломным моментом работы Шовковского у Динамо стал конфликт в раздевалке. Конфликт с лидерами», – лаконично сказал Дулуб.

В СМИ много писали о конфликте между Александром Шовковским и главным ветераном киевской команды Андреем Ярмоленко, хотя ни одна из сторон не подтвердила этот факт.

Игорь Суркис принял решение об уходе Александра Шовковского после поражения «Динамо» в матче Лиги конференций против Омонии (0:2). Уже с Игорем Костюком Динамо уступило СК Полтава (1:2) в УПЛ.