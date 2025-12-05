Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Олег ДУЛУБ: «Это стало переломным моментом работы Шовковского в Динамо»

Специалист считает, что Шовковский не смог удержать раздевалку

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Известный тренер Олег Дулуб лаконично объяснил, что стало переломным моментом карьеры Александра Шовковского в должности главного тренера киевского Динамо.

«Переломным моментом работы Шовковского у Динамо стал конфликт в раздевалке. Конфликт с лидерами», – лаконично сказал Дулуб.

В СМИ много писали о конфликте между Александром Шовковским и главным ветераном киевской команды Андреем Ярмоленко, хотя ни одна из сторон не подтвердила этот факт.

Игорь Суркис принял решение об уходе Александра Шовковского после поражения «Динамо» в матче Лиги конференций против Омонии (0:2). Уже с Игорем Костюком Динамо уступило СК Полтава (1:2) в УПЛ.

Gargantua
согласен. но не смог потому, что конкуренции нет.
а конкуренции нет потому, что нет трансферов. ждали продажи Ваната за 17 млн чтобы потратить 3 млн на новичков, которые пришли уже после вылета из плей офф и не прошли предсезонку. 
нельзя быть лидером чемпионата если ты имеешь трансферный бюджет хуже чем у середняков. Динамо хочет Гуцуляка, но он идет в Полесье где дают  больше, хочет Крупского, но в 1925 дают больше, хочет Сыча но Карпаты дают больше. И такое постоянно. 
