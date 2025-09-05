Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Камбек: Осака и Анисимова в трехчасовом триллере определили финалистку USO
US Open
05 сентября 2025, 08:23 | Обновлено 05 сентября 2025, 08:30
Аманда в трех сетах вырвала победу у Наоми, хотя была в гейме от поражения

Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова и Наоми Осака

Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 9) пробилась в финал Открытого чемпионата США 2025.

В полуфинале американка в трех напряженных сетах вырвала победу у бывшей первой ракетки мира Наоми Осаки (WTA 24) за 2 часа и 58 минут.

US Open 2025. 1/2 финала

Наоми Осака (Япония) [23] – Аманда Анисимова (США) [8] – 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 3:6

Во второй партии Аманда была в гейме от поражения – Наоми не сумела принять на матч в 12-м гейме, после чего проиграла тай-брейк.

Анисимова и Осака провели третье очное противостояние. Аманда в третий раз одолела Наоми.

24-летняя Анисимова вышла во второй финал на турнирах Grand Slam, причем подряд! В середине июля она уступила Иге Свентек в решающем поединке Уимблдона.

Аманда на US Open, помимо Осаки, также обыграла Кимберли Биррелл, Майю Джойнт, Жаклин Кристиан, Беатрис Хаддад Майю и Игу Свентек. В финале она поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко, которую двумя месяца ранее одолела в полуфинале Уимблдонского турнира.

Аманда Анисимова Наоми Осака US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Sit Simurg
Матч був просто супер!
Півфінали себе виправдали .. Я перший матч не дивився, але там теж було дуже цікаво ..
Ответить
0
