Камбек: Осака и Анисимова в трехчасовом триллере определили финалистку USO

Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 9) пробилась в финал Открытого чемпионата США 2025.

В полуфинале американка в трех напряженных сетах вырвала победу у бывшей первой ракетки мира Наоми Осаки (WTA 24) за 2 часа и 58 минут.

US Open 2025. 1/2 финала

Наоми Осака (Япония) [23] – Аманда Анисимова (США) [8] – 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 3:6

Во второй партии Аманда была в гейме от поражения – Наоми не сумела принять на матч в 12-м гейме, после чего проиграла тай-брейк.

Анисимова и Осака провели третье очное противостояние. Аманда в третий раз одолела Наоми.

24-летняя Анисимова вышла во второй финал на турнирах Grand Slam, причем подряд! В середине июля она уступила Иге Свентек в решающем поединке Уимблдона.

Аманда на US Open, помимо Осаки, также обыграла Кимберли Биррелл, Майю Джойнт, Жаклин Кристиан, Беатрис Хаддад Майю и Игу Свентек. В финале она поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко, которую двумя месяца ранее одолела в полуфинале Уимблдонского турнира.

Getty Images/Global Images Ukraine

