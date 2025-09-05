Камбек: Осака и Анисимова в трехчасовом триллере определили финалистку USO
Аманда в трех сетах вырвала победу у Наоми, хотя была в гейме от поражения
Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 9) пробилась в финал Открытого чемпионата США 2025.
В полуфинале американка в трех напряженных сетах вырвала победу у бывшей первой ракетки мира Наоми Осаки (WTA 24) за 2 часа и 58 минут.
US Open 2025. 1/2 финала
Наоми Осака (Япония) [23] – Аманда Анисимова (США) [8] – 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 3:6
Во второй партии Аманда была в гейме от поражения – Наоми не сумела принять на матч в 12-м гейме, после чего проиграла тай-брейк.
Анисимова и Осака провели третье очное противостояние. Аманда в третий раз одолела Наоми.
24-летняя Анисимова вышла во второй финал на турнирах Grand Slam, причем подряд! В середине июля она уступила Иге Свентек в решающем поединке Уимблдона.
Аманда на US Open, помимо Осаки, также обыграла Кимберли Биррелл, Майю Джойнт, Жаклин Кристиан, Беатрис Хаддад Майю и Игу Свентек. В финале она поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко, которую двумя месяца ранее одолела в полуфинале Уимблдонского турнира.
