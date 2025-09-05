Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пегула была близка к тому, чтобы обыграть Соболенко в полуфинале US Open
US Open
05 сентября 2025, 08:15 | Обновлено 05 сентября 2025, 08:16
Пегула была близка к тому, чтобы обыграть Соболенко в полуфинале US Open

Джессика проиграла первой ракетке мира в трех сетах и упустила шанс на реванш

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула (США) не сумела выйти в финал Открытого чемпионата США 2025.

В полуфинале американка в трех сетах потерпела поражение от первой сеяной Арины Соболенко за 2 часа и 7 минут.

US Open 2025. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула (США) [4] – 4:6, 6:3, 6:4

В третьей партии Пегула проиграла всего четыре очка на своей подаче, но этого не хватило для итоговой победы.

Это была 10-я встреча соперниц. Пегула в восьмой раз уступила Соболенко. В прошлом году Джессика отдала Арине трофей US Open.

Соболенко вышла в третий финал Grand Slam в сезоне. На Australian Open и Ролан Гаррос она проиграла Мэдисон Киз и Коко Гауфф соответственно.

Джессика Пегула Арина Соболенко US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Sit Simurg
Нічого ... Аманда знає як це робити ...
Forcer Petya
🤬 жесть...ну і фінал в США - білоруска проти корінної росіянки 🤦 і як тут не згадати про червоний килимок який стелили на колінах американські військові перед путіним на алясці...
Xoxol
Получается Бело Русский финал?! 
