Пегула была близка к тому, чтобы обыграть Соболенко в полуфинале US Open
Джессика проиграла первой ракетке мира в трех сетах и упустила шанс на реванш
Четвертая ракетка мира Джессика Пегула (США) не сумела выйти в финал Открытого чемпионата США 2025.
В полуфинале американка в трех сетах потерпела поражение от первой сеяной Арины Соболенко за 2 часа и 7 минут.
US Open 2025. 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула (США) [4] – 4:6, 6:3, 6:4
В третьей партии Пегула проиграла всего четыре очка на своей подаче, но этого не хватило для итоговой победы.
Это была 10-я встреча соперниц. Пегула в восьмой раз уступила Соболенко. В прошлом году Джессика отдала Арине трофей US Open.
Соболенко вышла в третий финал Grand Slam в сезоне. На Australian Open и Ролан Гаррос она проиграла Мэдисон Киз и Коко Гауфф соответственно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец принял участие в интересном опросе
Владислав Бленуце якобы признал свои ошибки