Пегула была близка к тому, чтобы обыграть Соболенко в полуфинале US Open

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула (США) не сумела выйти в финал Открытого чемпионата США 2025.

В полуфинале американка в трех сетах потерпела поражение от первой сеяной Арины Соболенко за 2 часа и 7 минут.

US Open 2025. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула (США) [4] – 4:6, 6:3, 6:4

В третьей партии Пегула проиграла всего четыре очка на своей подаче, но этого не хватило для итоговой победы.

Это была 10-я встреча соперниц. Пегула в восьмой раз уступила Соболенко. В прошлом году Джессика отдала Арине трофей US Open.

Соболенко вышла в третий финал Grand Slam в сезоне. На Australian Open и Ролан Гаррос она проиграла Мэдисон Киз и Коко Гауфф соответственно.