ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с тренером

«Полесье» поблагодарило за сотрудничество тренера вратарей команды Михаила Федунова.

ФК «Полесье» сообщает, что тренер голкиперов Михаил Федунов завершил работу в тренерском штабе Руслана Ротаня.

Михаил Владимирович присоединился к клубу в июле 2022 года, когда команда выступала в Первой лиге. За это время он стал частью важных этапов развития «Полесья» – победы в Первой лиге и исторического выхода в еврокубки.

«Искренне благодарим Михаила Федунова за профессионализм, амбиции, преданность общему делу и высокие человеческие качества. Желаем успехов и реализации всех замыслов на следующих этапах тренерской карьеры. Уверены, что они будут плодотворными и результативными».