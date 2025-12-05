ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с тренером
Михаил Федунов завершил работу в штабе Руслана Ротаня
«Полесье» поблагодарило за сотрудничество тренера вратарей команды Михаила Федунова.
ФК «Полесье» сообщает, что тренер голкиперов Михаил Федунов завершил работу в тренерском штабе Руслана Ротаня.
Михаил Владимирович присоединился к клубу в июле 2022 года, когда команда выступала в Первой лиге. За это время он стал частью важных этапов развития «Полесья» – победы в Первой лиге и исторического выхода в еврокубки.
«Искренне благодарим Михаила Федунова за профессионализм, амбиции, преданность общему делу и высокие человеческие качества. Желаем успехов и реализации всех замыслов на следующих этапах тренерской карьеры. Уверены, что они будут плодотворными и результативными».
Ранее сообщалось, что «Полесье» подпишет защитника из клуба Второй лиги.
