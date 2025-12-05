Трансфер отменяется? Тренер Трабзонспора изменил свое мнение о Сикане

Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке решил дать новый шанс Даниилу Сикану.

Проблемы с травмами в центре поля «бордово-синих» начали менять планы тренера относительно линии атаки.

Из-за неопределенности со здоровьем Фелипе Аугусто главный тренер Фатих Текке готов предоставить больше игрового времени Данило Сикану.

24-летний украинский форвард обрел уверенность в себе и привлек внимание тренерского штаба благодаря голу в матче Кубка Турции против «Ванспора» (2:0). Текке рассматривает возможность дать Сикану «большую ответственность», так как тот в последние недели улучшил свои показатели на тренировках.

При составлении плана на матчи тренерский штаб отмечает эффективность Сикана в штрафной и его открывания, особенно перед выездом в «Гезтепе», где его рассматривают как важную альтернативу в составе.