  4. Трансфер отменяется? Тренер Трабзонспора изменил свое мнение о Сикане
Турция
05 декабря 2025, 14:37 |
Трансфер отменяется? Тренер Трабзонспора изменил свое мнение о Сикане

Украинец получит новый шанс в Турции

Трансфер отменяется? Тренер Трабзонспора изменил свое мнение о Сикане
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке решил дать новый шанс Даниилу Сикану.

Проблемы с травмами в центре поля «бордово-синих» начали менять планы тренера относительно линии атаки.

Из-за неопределенности со здоровьем Фелипе Аугусто главный тренер Фатих Текке готов предоставить больше игрового времени Данило Сикану.

24-летний украинский форвард обрел уверенность в себе и привлек внимание тренерского штаба благодаря голу в матче Кубка Турции против «Ванспора» (2:0). Текке рассматривает возможность дать Сикану «большую ответственность», так как тот в последние недели улучшил свои показатели на тренировках.

При составлении плана на матчи тренерский штаб отмечает эффективность Сикана в штрафной и его открывания, особенно перед выездом в «Гезтепе», где его рассматривают как важную альтернативу в составе.

Даниил Сикан Фатих Текке Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Кубок Турции по футболу
Иван Чирко Источник: 61saat.com





