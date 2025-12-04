Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трабзонспор – Ванспор – 2:0. Как забил Сикан в Кубке. Видео голов и обзор
Турция
04 декабря 2025, 02:23 |
12
0

Трабзонспор – Ванспор – 2:0. Как забил Сикан в Кубке. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации Кубка Турции

04 декабря 2025, 02:23 |
12
0
Трабзонспор – Ванспор – 2:0. Как забил Сикан в Кубке. Видео голов и обзор
A Spor

Украинский форвард Даниил Сикан забил гол за Трабзонспор в матче квалификации Кубка Турции.

Трабзонспор обыграл Ванспор (2:0) на стадионе Papara Park в Трабзоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 65-й минуте украинский нападающий Даниил Сикан точно пробил головой и открыл счет.

Затем хозяева поля удвоили перевес в счете благодаря автоголу на 84-й минуте.

Трабзонспор переиграл Ванспор и вышел в основной этап Кубка Турции.

Кубок Турции. Квалификация. 3 декабря 2025

Трабзонспор – Ванспор – 2:0

Гол: Даниил Сикан, 65, Мухаммет Чавушоглу, 84 (автогол)

Видеообзор матча

ВИДЕО. Сикан забил за Трабзонспор в матче Кубка Турции

По теме:
ВИДЕО. Как украинец Игнатенко в Словакии забил второй гол в сезоне 2025/26
Интер – Венеция – 5:1. Разгром в Кубке, дубль Тюрама. Видео голов и обзор
Кубок Испании. Фиаско Жироны и Вильярреала, успех Бетиса и Реала Сосьедад
Трабзонспор Даниил Сикан видео голов и обзор Кубок Турции по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе снова забивает: сколько осталось до исторического рекорда Роналду?
Футбол | 04 декабря 2025, 01:06 0
Мбаппе снова забивает: сколько осталось до исторического рекорда Роналду?
Мбаппе снова забивает: сколько осталось до исторического рекорда Роналду?

Француз приблизился к Криштиану

Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Футбол | 03 декабря 2025, 09:15 11
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина

Украинский вратарь может покинуть мадридский клуб

«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
Футбол | 03.12.2025, 19:44
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Бокс | 03.12.2025, 07:22
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Бокс | 03.12.2025, 18:35
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
02.12.2025, 10:25 19
Футбол
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
03.12.2025, 06:22 9
Футбол
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
02.12.2025, 20:19 2
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
03.12.2025, 20:01
Бокс
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
03.12.2025, 18:02 20
Биатлон
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
02.12.2025, 06:23 29
Футбол
Яркий первый тайм. Украина разгромила Колумбию на чемпионате мира по socca
Яркий первый тайм. Украина разгромила Колумбию на чемпионате мира по socca
02.12.2025, 15:53 1
Другие виды
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем