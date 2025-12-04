Трабзонспор – Ванспор – 2:0. Как забил Сикан в Кубке. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации Кубка Турции
Украинский форвард Даниил Сикан забил гол за Трабзонспор в матче квалификации Кубка Турции.
Трабзонспор обыграл Ванспор (2:0) на стадионе Papara Park в Трабзоне.
На 65-й минуте украинский нападающий Даниил Сикан точно пробил головой и открыл счет.
Затем хозяева поля удвоили перевес в счете благодаря автоголу на 84-й минуте.
Трабзонспор переиграл Ванспор и вышел в основной этап Кубка Турции.
Кубок Турции. Квалификация. 3 декабря 2025
Трабзонспор – Ванспор – 2:0
Гол: Даниил Сикан, 65, Мухаммет Чавушоглу, 84 (автогол)
Видеообзор матча
ВИДЕО. Сикан забил за Трабзонспор в матче Кубка Турции
