Трабзонспор благодаря голу Сикана вышел в основной этап Кубка Турции
Команда из Трабзона переиграла Ванспор со счетом 2:0
Украинский форвард Даниил Сикан забил гол и помог Трабзонспору выиграть матч квалификации Кубка Турции.
Трабзонспор принимал Ванспор на стадионе Papara Park в Трабзоне.
Первый тайм прошел без забитых голов. На 65-й минуте украинский нападающий Даниил Сикан точно пробил головой и открыл счет.
Затем хозяева поля удвоили перевес в счете благодаря автоголу на 84-й минуте.
Трабзонспор переиграл Ванспор и вышел в основной этап Кубка Турции.
Кубок Турции. Квалификация. 3 декабря 2025
Трабзонспор – Ванспор – 2:0
Гол: Даниил Сикан, 65, Мухаммет Чавушоглу, 84 (автогол)
Другие результаты дня
- Караджабей – Коджаэлиспор – 1:2
- Эюпспор – Чанкая – 6:1
- Истанбулспор – Сариер – 6:0
- Кахраманмарашспор – Эрзурумспор – 1:3 (д.в.)
- Мугласпор – Бодрумспор – 1:2
- Сивасспор – Альяга – 1:3
- Эрокспор – Карагюмрюк – 2:5
- Бейоглу Ени Чарши – Гезтепе – 1:0
ВИДЕО. Сикан забил за Трабзонспор в матче Кубка Турции
