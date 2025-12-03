Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
03 декабря 2025, 22:07 | Обновлено 03 декабря 2025, 22:17
1

Трабзонспор благодаря голу Сикана вышел в основной этап Кубка Турции

Команда из Трабзона переиграла Ванспор со счетом 2:0

Трабзонспор благодаря голу Сикана вышел в основной этап Кубка Турции
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Украинский форвард Даниил Сикан забил гол и помог Трабзонспору выиграть матч квалификации Кубка Турции.

Трабзонспор принимал Ванспор на стадионе Papara Park в Трабзоне.

Первый тайм прошел без забитых голов. На 65-й минуте украинский нападающий Даниил Сикан точно пробил головой и открыл счет.

Затем хозяева поля удвоили перевес в счете благодаря автоголу на 84-й минуте.

Трабзонспор переиграл Ванспор и вышел в основной этап Кубка Турции.

Кубок Турции. Квалификация. 3 декабря 2025

Трабзонспор – Ванспор – 2:0

Гол: Даниил Сикан, 65, Мухаммет Чавушоглу, 84 (автогол)

  • Караджабей – Коджаэлиспор – 1:2
  • Эюпспор – Чанкая – 6:1
  • Истанбулспор – Сариер – 6:0
  • Кахраманмарашспор – Эрзурумспор – 1:3 (д.в.)
  • Мугласпор – Бодрумспор – 1:2
  • Сивасспор – Альяга – 1:3
  • Эрокспор – Карагюмрюк – 2:5
  • Бейоглу Ени Чарши – Гезтепе – 1:0

ВИДЕО. Сикан забил за Трабзонспор в матче Кубка Турции

Атлетик – Реал – 0:3. Горячий матч от Мбаппе. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Мбаппе дальним ударом оформил дубль в матче Реала против Атлетика
Сикан забил пятый гол за Трабзонспор. Сколько до Зубкова?
Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Даниил Сикан
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
