Трабзонспор благодаря голу Сикана вышел в основной этап Кубка Турции

Украинский форвард Даниил Сикан забил гол и помог Трабзонспору выиграть матч квалификации Кубка Турции.

Трабзонспор принимал Ванспор на стадионе Papara Park в Трабзоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм прошел без забитых голов. На 65-й минуте украинский нападающий Даниил Сикан точно пробил головой и открыл счет.

Затем хозяева поля удвоили перевес в счете благодаря автоголу на 84-й минуте.

Трабзонспор переиграл Ванспор и вышел в основной этап Кубка Турции.

Кубок Турции. Квалификация. 3 декабря 2025

Трабзонспор – Ванспор – 2:0

Гол: Даниил Сикан, 65, Мухаммет Чавушоглу, 84 (автогол)

Другие результаты дня

Караджабей – Коджаэлиспор – 1:2

– 1:2 Эюпспор – Чанкая – 6:1

– Чанкая – 6:1 Истанбулспор – Сариер – 6:0

– Сариер – 6:0 Кахраманмарашспор – Эрзурумспор – 1:3 (д.в.)

– 1:3 (д.в.) Мугласпор – Бодрумспор – 1:2

– 1:2 Сивасспор – Альяга – 1:3

– 1:3 Эрокспор – Карагюмрюк – 2:5

– 2:5 Бейоглу Ени Чарши – Гезтепе – 1:0

ВИДЕО. Сикан забил за Трабзонспор в матче Кубка Турции