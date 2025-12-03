Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Сикан забил за Трабзонспор в матче Кубка Турции
Турция
03 декабря 2025, 21:09 | Обновлено 03 декабря 2025, 21:11
ВИДЕО. Сикан забил за Трабзонспор в матче Кубка Турции

Украинский форвард открыл счет на 65-й минует матча против Ванспора

ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Украинский форвард Даниил Сикан забил гол за Трабзонспор в матче квалификации Кубка Турции.

В поединке Трабзонспора против Ванспора первый тайм прошел без забитых голов, а на 65-й минуте украинский нападающий метко пробил головой после затяжной атаки хозяев (1:0, игра продолжается).

Матч проходит на стадионе Papara Park в Трабзоне,

Кубок Турции. Квалификация. 03 декабря 2025

Трабзонспор – Ванспор – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Даниил Сикан, 65

