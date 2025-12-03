Турция03 декабря 2025, 21:09 | Обновлено 03 декабря 2025, 21:11
1052
1
ВИДЕО. Сикан забил за Трабзонспор в матче Кубка Турции
Украинский форвард открыл счет на 65-й минует матча против Ванспора
03 декабря 2025, 21:09 | Обновлено 03 декабря 2025, 21:11
1052
Украинский форвард Даниил Сикан забил гол за Трабзонспор в матче квалификации Кубка Турции.
В поединке Трабзонспора против Ванспора первый тайм прошел без забитых голов, а на 65-й минуте украинский нападающий метко пробил головой после затяжной атаки хозяев (1:0, игра продолжается).
Матч проходит на стадионе Papara Park в Трабзоне,
Кубок Турции. Квалификация. 03 декабря 2025
Трабзонспор – Ванспор – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Даниил Сикан, 65
ВИДЕО. Сикан забил за Трабзонспор в матче Кубка Турции
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 декабря 2025, 06:58 5
Ранее президент клуба вел переговоры с Беттони
Футбол | 03 декабря 2025, 04:05 26
ЛНЗ собирается быть активным
Футбол | 03.12.2025, 18:44
Футбол | 03.12.2025, 19:12
Футбол | 03.12.2025, 09:15
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Догнав Дячука по забитим мячам
Популярные новости
03.12.2025, 09:39 13
02.12.2025, 14:29 22
01.12.2025, 17:36 1
02.12.2025, 17:59 17
03.12.2025, 07:02 13
01.12.2025, 19:04 9
03.12.2025, 07:22 2
03.12.2025, 03:02