Украинский форвард Даниил Сикан забил гол за Трабзонспор в матче квалификации Кубка Турции.

В поединке Трабзонспора против Ванспора первый тайм прошел без забитых голов, а на 65-й минуте украинский нападающий метко пробил головой после затяжной атаки хозяев (1:0, игра продолжается).

Матч проходит на стадионе Papara Park в Трабзоне,

Кубок Турции. Квалификация. 03 декабря 2025

Трабзонспор – Ванспор – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Даниил Сикан, 65

ВИДЕО. Сикан забил за Трабзонспор в матче Кубка Турции