Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 15:43 | Обновлено 04 сентября 2025, 16:00
3977
115

Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф

Владислав Бленуце якобы признал свои ошибки

04 сентября 2025, 15:43 | Обновлено 04 сентября 2025, 16:00
3977
115
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением по поводу скандала с румынским новичком клуба Владиславом Бленуце, который распространяет пророссийский контент в своих социальных сетях:

«Футбольный клуб «Динамо» вместе с огромной семьей наших болельщиков делает все возможное для приближения нашей победы над агрессором.

Патриотизм, работа на нашу победу и безусловное осуждение действий страны-оккупанта являются определяющими принципами формирования нашей команды. Именно поэтому мы считаем необходимым объяснить ситуацию с подписанием нашего нового румынского легионера.

Первое. Соглашение о приобретении Владислава Бленуце состоялось в последние минуты трансферного окна и было связано с переходом Владислава Ваната в «Жирону». В переговорах с игроком не возникало никаких сомнений относительно его позиции - он четко заявил о поддержке Украины и желании выступать за «Динамо».

Второе. Как только стало известно о некотором неприемлемом контенте в соцсетях, связанном с футболистом, клуб провел проверку и новые переговоры с игроком. Он подтвердил свою проукраинскую позицию и признал прежние ошибки. Владислав теперь не на словах понимает реальную ситуацию, занимает полностью проукраинскую позицию и гордится возможностью играть в Украине.

Третье. Для «Динамо» (Киев) не существует компромиссов в вопросе отношения наших спортсменов к самым болезненным вопросам жизни современной Украины. Клуб не примет никаких отступлений от стопроцентной патриотической позиции и немедленно прекратит сотрудничество с любым из наших игроков.

Четвертое. Владислав Бленуце сам в ближайшее время обратится к украинцам с исчерпывающим разъяснением своей позиции».

По теме:
Кризис-менеджмент Динамо. Клуб обещает интервью скандального новичка
Ребел – Левый Берег-2 – 1:0. Победа в меньшинстве. Видео гола и обзор матча
ЧЕРНАТ: «Стиль игры Бленуце подходит Динамо, плюс он знает их язык»
Динамо Киев Игорь Суркис чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Бленуце
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Болгария – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 04 сентября 2025, 16:15 0
Болгария – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Болгария – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 4 сентября в 21:45 по Киеву

Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Футбол | 04 сентября 2025, 15:59 19
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала

Владислав гордится, что будет играть за большой клуб

Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Бокс | 04.09.2025, 08:27
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Футбол | 04.09.2025, 07:03
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Бокс | 04.09.2025, 00:40
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Комментарии 115
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних
А чувачок то свій тік-ток закрив. Нє, ну чо ти? Шо трапилось, ти ж за Україну, нам он динамо каже, нічого такого. Хай би був, ми б подивились ще, як ти там за Україну був. 
ЄДИНЕ рішення в цій ситуації було б розірвання всіх відносин з гравцем і каяття і вибачення від клубу. Натомість маємо абсолютно тупорилу жалюгідну заяву з придуманними оправданнями. І це все заради якоїсь русні яке за безкоштовно підібрали десь в другій лізі Румунії. 
Скажіть динаміки, як можна так глибоко пробивати дно? 
Ответить
+6
Перший Серед Рівних
Бачу так ніхто із вболівальників фк-опзж і не знайшов в собі принципів, мужності і яєць написати: "Я як вболівальник Динамо обурений даною ситуацією і закликаю керівництво клубу негайно вжити заходів щодо припинення співпраці з проросійським гравцем".
-
Нє, для них все ок.
 а пасматрітє на свой Шахтьор
- а от у вас там був якийсь Виценец 
- а вот помните как в 2004 там шото біло
Ну ви ж жалюгідні.
Ответить
+3
Потужно Пафосный
Соцсети подчистил шубкисы лапшу дырканам кинули и все рады
Ответить
+2
Andrey_17
Динамо то цирк Українського футболу. такого Тупого Непрофесійного менеджменту треба ще пошукати.  Звісно Суркіс дає кожному убогому хто завершує грати роботу.  Клуб "семья" 
Ответить
+2
Перець
тепер вже треба  телефони всіх новоприбулих перевіряти
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Xvalenok03
В который раз убеждаюсь - во всем виновата шахта.
Менеджмент динамы, или кто у них там,  по своим старым росийским связям выбрал игрока который восхищяется русней. 
Купили. Грехи его забыли подчистить. А теперь, когда росийский след в работе динамы открылся  вся эта свора суркисовских прихвостней кинулась проклинать шахту.
Не сукиса за его проросийскую позицию, а шахту.
Ответить
+1
dudigo78
це реальна ганьба
Ответить
+1
Khafre
взагальному не бачу приводів для істерики, яку починають розносити кроти. Дійсно все робилося швидко, а коли робиш поспіхом завжди вилазять помилки. Добре, що в попихах якогось росіянина не підписали і це вже здорово. Тому не потрібно критикувати позорне Динамо Київ. Тим більше в такий святковий для нас болівальників день - день народження святого Григорія Михайловича
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Richard Lewis
Які взагалі претензії до чувака? Ну ось такий в нього прибембаний погляд на світ. Питання до "казкових" селекціонерів, які його знайшли і підписали. Очі бачили, що купували — як то кажуть...
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Alexander Киев
😂😂😂 типове ОПЗЖ!  Ще вранці він активно був за орків, як і його дружина - репости робила публікацій кацапів і навіть сердечка на фото із путлером ставили, а після розголосу - став повністю проукраїнський 😂
Все як і тут на сайті, когути дирнама скулять на усіх, а як тільки в черговий раз зганьбились самі - тишина і виправдання одні. 0 засудження 🤮
Ответить
+1
MaximusOne
"Охота на відьм" по-українськи.
Ответить
+1
Andrey_17
Болельщики Динамо самьіе тупьіе на планете. Вот на сайте от Шурика его опрадьівают и просят дать шанс. Вас Киевляне нужно пиздить пока вьі не поймете что в стране война. 
Ответить
0
Bulba_sumkin
Такссс) Понятно, сцуркис весь админ ресурс выгнал в отбеливание сепарского игрока)) Или то просто шпрот со всех аккаунтов педалирует? 
Ответить
0
serhiy111
Що не імбецил - то кріт..
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
DaVinci
Те, що клуб відреагував на ситуацію це добре... Але не зовсім та реакція, яку очікувалося побачити... Якщо він проросійко налаштований, то нічого ти йому не зробиш...
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних
Вболівальник Динамо, я звертаюсь до тебе.
Да да, ДО ТЕБЕ, того хто читає зараз цей комент.
Скажи, без оцього тупого "а ваш Шахтар", абстрагуйся від Шахтаря хоч на хвилинку в своєму житті, і скажи, це все для тебе норм? Ти повністю акцептуєш перехід і перебування цього гравця в твій клуб? Ти дійсно хотів би щоб ця людина грала в Динамо? Жодних негативних відчуттів і емоцій до такої людини? Ти готовий спокійно прийняти цього гравця в своє динамівське серце (без іронії), скандувати його ім'я? І нема жодних питань, жодних претензій, нічого не щолкає? Нема ані найменшого бажання щоб такий тип негайно клуб покинув? 
Ответить
0
Андрей⚒️
Для всех кто вспоминает хусрава, то он а шахтёром даже не тренируется, а вовчик будет носить футболку Динамо и регулярно играть)
А ну да, он же извинился на украинском 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Динамо Кива
Мусорилы вы так зашкварились с этим цыганом, что даже теперь моя собака не захочет вас обсыкать.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Bulba_sumkin
Угораю с дынамовского отребья, их игрок поддерживает путина и агрессию параши в Украине, а они и дальше про Шахтер скулят. Ох и шкуры пещерные, видимо забыли что один из собственников дыки это кум убийцы путина, а они и дальше стелятся под эту помойку, фу пля, у@бки 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Bulba_sumkin
Лучше бы дырявые так-же успешно в ЛЧ выступали, а не сепаратизм поддерживали, лицемерные твари)
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 35
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
03.09.2025, 01:07 101
Футбол
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
03.09.2025, 00:59 6
Бокс
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
04.09.2025, 09:02 47
Бокс
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
03.09.2025, 03:22
Бокс
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
03.09.2025, 02:45 5
Футбол
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
03.09.2025, 19:48 5
Футбол
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
03.09.2025, 04:22 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем