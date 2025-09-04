Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф

Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением по поводу скандала с румынским новичком клуба Владиславом Бленуце, который распространяет пророссийский контент в своих социальных сетях:

«Футбольный клуб «Динамо» вместе с огромной семьей наших болельщиков делает все возможное для приближения нашей победы над агрессором.

Патриотизм, работа на нашу победу и безусловное осуждение действий страны-оккупанта являются определяющими принципами формирования нашей команды. Именно поэтому мы считаем необходимым объяснить ситуацию с подписанием нашего нового румынского легионера.

Первое. Соглашение о приобретении Владислава Бленуце состоялось в последние минуты трансферного окна и было связано с переходом Владислава Ваната в «Жирону». В переговорах с игроком не возникало никаких сомнений относительно его позиции - он четко заявил о поддержке Украины и желании выступать за «Динамо».

Второе. Как только стало известно о некотором неприемлемом контенте в соцсетях, связанном с футболистом, клуб провел проверку и новые переговоры с игроком. Он подтвердил свою проукраинскую позицию и признал прежние ошибки. Владислав теперь не на словах понимает реальную ситуацию, занимает полностью проукраинскую позицию и гордится возможностью играть в Украине.

Третье. Для «Динамо» (Киев) не существует компромиссов в вопросе отношения наших спортсменов к самым болезненным вопросам жизни современной Украины. Клуб не примет никаких отступлений от стопроцентной патриотической позиции и немедленно прекратит сотрудничество с любым из наших игроков.

Четвертое. Владислав Бленуце сам в ближайшее время обратится к украинцам с исчерпывающим разъяснением своей позиции».