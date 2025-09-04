Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Владислав Бленуце якобы признал свои ошибки
Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением по поводу скандала с румынским новичком клуба Владиславом Бленуце, который распространяет пророссийский контент в своих социальных сетях:
«Футбольный клуб «Динамо» вместе с огромной семьей наших болельщиков делает все возможное для приближения нашей победы над агрессором.
Патриотизм, работа на нашу победу и безусловное осуждение действий страны-оккупанта являются определяющими принципами формирования нашей команды. Именно поэтому мы считаем необходимым объяснить ситуацию с подписанием нашего нового румынского легионера.
Первое. Соглашение о приобретении Владислава Бленуце состоялось в последние минуты трансферного окна и было связано с переходом Владислава Ваната в «Жирону». В переговорах с игроком не возникало никаких сомнений относительно его позиции - он четко заявил о поддержке Украины и желании выступать за «Динамо».
Второе. Как только стало известно о некотором неприемлемом контенте в соцсетях, связанном с футболистом, клуб провел проверку и новые переговоры с игроком. Он подтвердил свою проукраинскую позицию и признал прежние ошибки. Владислав теперь не на словах понимает реальную ситуацию, занимает полностью проукраинскую позицию и гордится возможностью играть в Украине.
Третье. Для «Динамо» (Киев) не существует компромиссов в вопросе отношения наших спортсменов к самым болезненным вопросам жизни современной Украины. Клуб не примет никаких отступлений от стопроцентной патриотической позиции и немедленно прекратит сотрудничество с любым из наших игроков.
Четвертое. Владислав Бленуце сам в ближайшее время обратится к украинцам с исчерпывающим разъяснением своей позиции».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 4 сентября в 21:45 по Киеву
Владислав гордится, что будет играть за большой клуб
ЄДИНЕ рішення в цій ситуації було б розірвання всіх відносин з гравцем і каяття і вибачення від клубу. Натомість маємо абсолютно тупорилу жалюгідну заяву з придуманними оправданнями. І це все заради якоїсь русні яке за безкоштовно підібрали десь в другій лізі Румунії.
Скажіть динаміки, як можна так глибоко пробивати дно?
-
Нє, для них все ок.
а пасматрітє на свой Шахтьор
- а от у вас там був якийсь Виценец
- а вот помните как в 2004 там шото біло
Ну ви ж жалюгідні.
Менеджмент динамы, или кто у них там, по своим старым росийским связям выбрал игрока который восхищяется русней.
Купили. Грехи его забыли подчистить. А теперь, когда росийский след в работе динамы открылся вся эта свора суркисовских прихвостней кинулась проклинать шахту.
Не сукиса за его проросийскую позицию, а шахту.
Все як і тут на сайті, когути дирнама скулять на усіх, а як тільки в черговий раз зганьбились самі - тишина і виправдання одні. 0 засудження 🤮
Да да, ДО ТЕБЕ, того хто читає зараз цей комент.
Скажи, без оцього тупого "а ваш Шахтар", абстрагуйся від Шахтаря хоч на хвилинку в своєму житті, і скажи, це все для тебе норм? Ти повністю акцептуєш перехід і перебування цього гравця в твій клуб? Ти дійсно хотів би щоб ця людина грала в Динамо? Жодних негативних відчуттів і емоцій до такої людини? Ти готовий спокійно прийняти цього гравця в своє динамівське серце (без іронії), скандувати його ім'я? І нема жодних питань, жодних претензій, нічого не щолкає? Нема ані найменшого бажання щоб такий тип негайно клуб покинув?
А ну да, он же извинился на украинском