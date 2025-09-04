Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина U-18 ярко разгромила норвежцев на старте турнира в Швеции
Товарищеские матчи
УКРАИНА U18
04.09.2025 18:30 – FT 6 : 1
Норвегия U18
Молодежные турниры
04 сентября 2025, 20:23 | Обновлено 04 сентября 2025, 21:48
Украина U-18 ярко разгромила норвежцев на старте турнира в Швеции

Сине-желтая команда забила соперникам 6 мячей, пропустив один гол

Украина U-18 ярко разгромила норвежцев на старте турнира в Швеции
УАФ

Юношеская сборной Украины U-18 (футболисты не старше 2008 г.р.) стартует на международном турнире в Швеции.

4 сентября в матче 1-го тура юношеского турнира в Швеции Украина U-18 разгромила Норвегия U-18 (6:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-18 проводит сбор под руководством нового тренера Владимира Самборского.

Скандинавы начали матч активнее, и уже на 5-й минуте Давид де Орнелас точным ударом с линии штрафной вывел свою команду вперед (1:0). Однако через 8 минут украинцы восстановили паритет: Александр Середа прорвался правым флангом и точно пробил в дальний угол (1:1). На 29-й минуте сине-желтая сборная вышла вперед: Илья Кутя великолепным длинным пасом вывел Дмитрия Зудина на ударную позицию, и тот реализовал момент (2:1).

Сразу после перерыва сине-желтые увеличили преимущество. После передачи Середы дальнюю штангу замкнул Артем Зубрий (3:1). На 89-й минуте Зудин оформил дубль, забив четвертый мяч (4:1). Через две минуты его пример повторил Зубрий (5:1). Итоговую точку в матче на четвертой компенсированной минуте поставил Захарий Захаркив (6:1).

Украинцы сыграют далее на турнире с командами Швеции (6 сентября в 17:00) и Дании (9 сентября в 18:30).

Международный турнир

Швеция, 4 сентября 2025

18:30. Украина U-18 – Норвегия U-18 – 6:1

Голы: Середа, 13, Зудин, 29, 89, Зубрий, 47, 90, Захаркив, 90 – Де Орнелас, 5

Украина U-18: Хадасевич, Мурадян (Зубрий, 11), Костюк (к), Калюжный (Залипка, 46), Зудин, Огородник (Иваськив, 46), Кутья (Толстолис, 69), Мельник, Середа (Корж, 62), Меньшиков (Захарков, 62), Джурабаев (Король, 46).

Предупреждения: Хольстер-Карлсен, 65.

Видеозапись матча

Фотогалерея

Инфографика

Украина U-18 – Норвегия U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
Назван стартовый состав Украины U-18 на игру против норвежцев
САМБОРСКИЙ: «Это селекционный сбор. Надо держать руку на пульсе»
сборная Украины по футболу U-18 Владимир Самборский Украина - Норвегия выбор редакции Артем Зубрий Дмитрий Зудин видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
