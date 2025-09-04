Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина U-18 – Норвегия U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
Молодежные турниры
04 сентября 2025, 11:04 | Обновлено 04 сентября 2025, 11:11
Смотрите 4 сентября в 18:30 матч 1-го тура юношеского турнира в Швеции

УАФ

Юношеская сборной Украины U-18 (футболисты не старше 2008 г.р.) стартует на международном турнире в Швеции.

4 сентября в 18:30 в матче 1-го тура юношеского турнира в Швеции играют Украина U-18 и Норвегия U-18.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-18 проводит сбор под руководством нового тренера Владимира Самборского.

Украинцы сыграют на турнире с командами Норвегии (4 сентября в 18:30), Швеции (6 сентября в 17:00) и Дании (9 сентября в 18:30).

По теме:
САМБОРСКИЙ: «Это селекционный сбор. Надо держать руку на пульсе»
Наставник сборной Украины U-18 вызвал 22 футболиста на турнир в Швеции
ОФИЦИАЛЬНО. Самборский вошел в тренерский штаб департамента сборных
смотреть онлайн Украина - Норвегия сборная Украины по футболу U-18 Владимир Самборский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
