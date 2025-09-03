САМБОРСКИЙ: «Это селекционный сбор. Надо держать руку на пульсе»

Наставник юношеской сборной Украины (футболисты не старше 2008 года рождения) Владимир Самборский рассказал о цели будущего сбора.

Начинается тренировочный сбор у юношеской сборной Украины U-18. Во время него сине-желтые примут участие в международном турнире, который пройдет в Швеции и на котором, кроме хозяев, также сыграют команды Норвегии и Дании.

Руководить командой будет Владимир Самборский, который присоединился к тренерскому штабу сборных Украины. Накануне сбора наставник ответил на вопросы.

– Почему вы возглавили эту сборную?

– Потому что главный тренер этой команды Александр Сытник как раз сейчас работает с командой 2009 года рождения, которая готовится к квалификационному раунду Евро-2026 U-17.

– Потом вы вернетесь к работе со сборной U-16?

– Именно так. Там уже идет процесс. Ведутся разговоры с родителями футболистов, просмотрено много матчей. Но в случае возникновения каких-то форс-мажоров меня могут привлекать к работе со старшими сборными.

– Многих ли игроков из сборной U-18 вы знаете?

– Да, ведь я два года был главным тренером в академии «Шахтера» в команде 2008 года рождения. Также следил и за другими футболистами в Украине и за рубежом. Можно сказать, что игроки этого возраста для меня как родные (улыбается). Наверное, именно поэтому выбор, чтобы повезти эту сборную на тренировочный сбор, и пал именно на меня.

– Сейчас к работе привлечены лучшие исполнители этой возрастной категории или это скорее селекционный сбор?

– В некоторой мере его можно назвать селекционным. Каждый новый сбор или каждый турнир – это новая информация для тренера, потому что в юном возрасте часто бывает так, что кто-то быстро прогрессирует, а у кого-то, наоборот, идет спад. Наставникам всегда нужно держать руку на пульсе.

– Какие задачи будет ставить тренерский штаб перед командой на этом сборе?

– Самая главная задача – это готовить игроков для первой сборной. Мы работаем по одной модели игры, поэтому ищем лучших, чтобы ребята росли в профессиональном плане и набирались международного опыта.