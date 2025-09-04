Назван стартовый состав Украины U-18 на игру против норвежцев
Команда Владимира Самборского стартует на турнире в Швеции
Юношеская сборной Украины U-18 (футболисты не старше 2008 г.р.) стартует на международном турнире в Швеции.
4 сентября в 18:30 в матче 1-го тура юношеского турнира в Швеции играют Украина U-18 и Норвегия U-18.
Сборная Украины U-18 проводит сбор под руководством нового тренера Владимира Самборского.
Украинцы сыграют на турнире с командами Норвегии (4 сентября в 18:30), Швеции (6 сентября в 17:00) и Дании (9 сентября в 18:30).
