Юношеская сборной Украины U-18 (футболисты не старше 2008 г.р.) стартует на международном турнире в Швеции.

4 сентября в 18:30 в матче 1-го тура юношеского турнира в Швеции играют Украина U-18 и Норвегия U-18.

Сборная Украины U-18 проводит сбор под руководством нового тренера Владимира Самборского.

Украинцы сыграют на турнире с командами Норвегии (4 сентября в 18:30), Швеции (6 сентября в 17:00) и Дании (9 сентября в 18:30).

Назван стартовый состав Украины U-18 на игру против норвежцев