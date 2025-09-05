Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дидье ДЕШАМ: «У сборной Украины есть качественные футболисты»
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 06:23 | Обновлено 05 сентября 2025, 06:34
101
0

Дидье ДЕШАМ: «У сборной Украины есть качественные футболисты»

Коуч сборной Франции прокомментировал предстоящий матч отбора к ЧМ-2026

05 сентября 2025, 06:23 | Обновлено 05 сентября 2025, 06:34
101
0
Дидье ДЕШАМ: «У сборной Украины есть качественные футболисты»
УАФ. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о силе сборной Украины в преддверии предстоящего матча квалификации ЧМ-2026 во Вроцлаве:

Самая большая опасность для нашей команды? В первую очередь – это качество соперника, у которого есть очень-очень хорошие футболисты. Некоторые из них играли за «Шахтер» или в больших европейских клубах.

У сборной Украины есть игроки с большим опытом, которые привыкли играть вместе и провели немало матчей. В атаке у них есть отличные футболисты.

Всегда нужно быть внимательными к сопернику, учитывая его сильные и слабые стороны, которыми будем пытаться воспользоваться. Что касается коллектива, креативности и разных вариантов – сборная Украины имеет очень интересные и опасные возможности в атаке».

По теме:
КУНДЕ: «Мы помним, что в Польше у сборной Украины будет поддержка фанатов»
Анчелотти не брезговал игроками из рф. Бразилия разгромила Чили
Уругвай разгромил Перу, Колумбия забила три Боливии
Дидье Дешам сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу пресс-конференция Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд готов покинуть Манчестер Сити. Известно, куда должен перейти
Футбол | 05 сентября 2025, 04:47 1
Холанд готов покинуть Манчестер Сити. Известно, куда должен перейти
Холанд готов покинуть Манчестер Сити. Известно, куда должен перейти

Футболиста попытается подписать «Барселона»

Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Футбол | 04 сентября 2025, 15:43 321
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф

Владислав Бленуце якобы признал свои ошибки

Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Футбол | 04.09.2025, 10:56
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Теннис | 04.09.2025, 08:42
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Британский журналист: «Фанаты Арсенала виноваты в ситуации с Зинченко»
Футбол | 04.09.2025, 23:19
Британский журналист: «Фанаты Арсенала виноваты в ситуации с Зинченко»
Британский журналист: «Фанаты Арсенала виноваты в ситуации с Зинченко»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
03.09.2025, 02:45 5
Футбол
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 36
Футбол
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
03.09.2025, 04:22 6
Бокс
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
03.09.2025, 05:52 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 4
Бокс
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
03.09.2025, 07:02 2
Футбол
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
03.09.2025, 00:02 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем