Дидье ДЕШАМ: «У сборной Украины есть качественные футболисты»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о силе сборной Украины в преддверии предстоящего матча квалификации ЧМ-2026 во Вроцлаве:

Самая большая опасность для нашей команды? В первую очередь – это качество соперника, у которого есть очень-очень хорошие футболисты. Некоторые из них играли за «Шахтер» или в больших европейских клубах.

У сборной Украины есть игроки с большим опытом, которые привыкли играть вместе и провели немало матчей. В атаке у них есть отличные футболисты.

Всегда нужно быть внимательными к сопернику, учитывая его сильные и слабые стороны, которыми будем пытаться воспользоваться. Что касается коллектива, креативности и разных вариантов – сборная Украины имеет очень интересные и опасные возможности в атаке».