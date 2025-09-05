Дидье ДЕШАМ: «У сборной Украины есть качественные футболисты»
Коуч сборной Франции прокомментировал предстоящий матч отбора к ЧМ-2026
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о силе сборной Украины в преддверии предстоящего матча квалификации ЧМ-2026 во Вроцлаве:
Самая большая опасность для нашей команды? В первую очередь – это качество соперника, у которого есть очень-очень хорошие футболисты. Некоторые из них играли за «Шахтер» или в больших европейских клубах.
У сборной Украины есть игроки с большим опытом, которые привыкли играть вместе и провели немало матчей. В атаке у них есть отличные футболисты.
Всегда нужно быть внимательными к сопернику, учитывая его сильные и слабые стороны, которыми будем пытаться воспользоваться. Что касается коллектива, креативности и разных вариантов – сборная Украины имеет очень интересные и опасные возможности в атаке».
