Опять травма. Реал потерял ключевого игрока на длительный срок

Стали известны подробности по травме бразильского защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао.

Как сообщает пресс-служба испанского гранда, у 27-летнего футболиста диагностировали разрыв двуглавой мышцы бицепса левого бедра с повреждением проксимального сухожилия. Испанские СМИ пишут, что игрок пропустит около четырех месяцев.

В текущем сезоне Эдер Милитао провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Флорентино Перес нашел нового тренера для «Реала».