Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Опять травма. Реал потерял ключевого игрока на длительный срок
Испания
08 декабря 2025, 17:01 |
822
0

Опять травма. Реал потерял ключевого игрока на длительный срок

Повреждение в игре с «Сельтой» получил Эдер Милитао

08 декабря 2025, 17:01 |
822
0
Опять травма. Реал потерял ключевого игрока на длительный срок
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдер Милитао

Стали известны подробности по травме бразильского защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао.

Как сообщает пресс-служба испанского гранда, у 27-летнего футболиста диагностировали разрыв двуглавой мышцы бицепса левого бедра с повреждением проксимального сухожилия. Испанские СМИ пишут, что игрок пропустит около четырех месяцев.

В текущем сезоне Эдер Милитао провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Флорентино Перес нашел нового тренера для «Реала».

По теме:
Реал или сборная Франции? Зидан начал переговоры по новому месту работы
Осасуна – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Не только Зидан. Флорентино Перес нашел нового тренера для Реала
Эдер Милитао Реал Мадрид Реал - Сельта Сельта травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо оформило подписание украинского вратаря
Футбол | 08 декабря 2025, 07:40 2
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря

Андрей Черник продолжит карьеру в киевском клубе

ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
Футбол | 08 декабря 2025, 08:12 8
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»

Андрей Николаевич – о тренере сборной Италии Дженнаро Гаттузо

Удинезе – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 08.12.2025, 18:01
Удинезе – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Удинезе – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Футбол | 08.12.2025, 10:46
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Футбол | 08.12.2025, 07:22
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
08.12.2025, 04:42
Футбол
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 91
Футбол
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 11
Авто/мото
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
07.12.2025, 07:22
Бокс
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 6
Футбол
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 4
Футбол
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
07.12.2025, 16:58 66
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем