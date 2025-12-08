Не только Зидан. Флорентино Перес нашел нового тренера для Реала

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассматривает несколько кандидатов на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Рамон Альварес.

По информации источника, Флорентино Перес рассматривает две кандидатуры на тот случай, если пост главного тренера «сливочных» покинет Хаби Алонсо: Зинедин Зидан и Альваро Арбелоа. Сейчас испанец возглавляет молодежную команду «Реала».

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Испании мадридский «Реал» набрал 36 очков и расположился на втором месте турнирной таблицы, осттавая от лидирующей «Барселоны» на четыре балла.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо покинет «Реал», если его подопечные уступят «Манчестер Сити».