Известно, что должно произойти, чтобы Реал уволил Алонсо

Матч с «Манчестер Сити» станет решающим для Хаби Алонсо во главе мадридского «Реала», сообщает El Mundo.

Сообщается, что после поражения от «Сельты» в матче 15-го тура Ла Лиги (0:2) руководители «бланкос» провели несколькочасовую встречу в офисах Чамартина, решая, оставлять ли тренера на должности.

Увольнение баска было на столе как самый ясный и прямой вариант продолжения сезона. Однако ещё неделю назад, перед матчем против «Атлетика», шло речь о «окончательном экзамене» продолжительностью семь дней и три матча – «Атлетик», «Сельта» и «Сити» для Алонсо. Пока одна победа и одно поражение, но катастрофа против «Сельты» раздражала нескольких руководителей, которые хотели уволить тренера ещё до матча с «Сити», той же ночью в воскресенье.

Кроме того, «бланкос» одержали лишь одну победу в последних пяти турах Ла Лиги и опустились с лидерства с преимуществом в пять очков над «Барселоной» до отставания в четыре очка от главного конкурента. Также известно, что большая часть команды настроена против тренера.

В итоге, после разногласий в руководстве клуба, победила идея подождать до среды, однако рынок тренеров в клубе уже начали изучать.

Из этой нарады, которая длилась после часа ночи, вышло решение: матч против «Манчестер Сити» станет последней возможностью для Алонсо. Взаимоотношения между тренером и игроками непригодны для нормальной работы, и «Реал» уже смотрит на рынок тренеров для замены. Среди фаворитов – Зинедин Зидан и Юрген Клопп.