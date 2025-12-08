Мохамед Салах vs Арне Слот vs Ливерпуль: кризис во всем. Что происходит?

Нынешний сезон для «Ливерпуля» нестандартен на все 100%. Команда потратила на трансферы почти 500 миллионов евро, купила при этом всего несколько игроков, одного из которых буквально выдернули любой ценой и силами. Также в сезон пришлось входить без Диогу Жоты, гибель которого тоже изрядно отобразилась на морали мерсисайдцев. Как итог: команда очень много проигрывает, на 8-м месте в АПЛ, на 13-м в Лиге чемпионов, уже вылетели из Кубка Английской лиги и самое негативное – в игре куча ошибок, потому и голов пропущенных немало, как и разгромов. Давненько «Ливерпуль» так не отгребал!

В последнее время начались проблемы и с Мохамедом Салахом: некогда любимчик публики решил поделиться эмоциями с журналистами, выбрав роль жертвы и наговорил о клубе чрезвычайно много. В первую очередь досталось Арне Слоту, дальше уже египтянин изливал душу и жаловался. Об этом пестрят все СМИ в любой стране мира, потому как связь Салаха и «Ливерпуля» была подобной, как у «Красных» со Стивеном Джеррардом. Так что же случилось? Действительно ли Салах не такой уже хороший и его время в «Ливерпуле» подошло к концу?

Мохамед Салах в «Ливерпуле»: сказка с первого сезона!

Начать стоит с краткого обзора карьеры Мохамеда Салаха, которая вышла очень успешной. Правда последние обиженные интервью могут некрасиво завершиться для египтянина, перечеркнув абсолютно все. Клуб занял позицию Арне Слота и поговаривают, что бездумные действия Салаха стоили ему карьеры. Он говорил маме, что выйдет на последние матчи в ЛЧ и АПЛ, но видать и этого уже не будет.

Мохамед Салах приходил в «Ливерпуль», как трудолюбивый и нетребовательный парнишка, засиявший в «Роме». Тогда мерсисайдцев уже тренировал Юрген Клопп, а состав был больше колоритным, чем претендующим на чемпионство: Лаллана, Коутиньо, Ловрен, Миньоле, Фирмино, Кариус – все же помнят этих ребят? Постоянные проблемы со здоровьем Старриджа, нестабильность Ориги и Мане заставляли клуб улучшать именно атаку. Предсезонка 2017 года стала для мерсисайдцев по-настоящему знаковой: продажа Коутиньо и Сахо дала повод для разгула и получилось на уровне! Подписали: Салаха, Ван Дейка, Робертсона, Соланке, Окслейда Чемберлейна! Первые трое еще играют за «Ливерпуль», Доминик в «Тоттенхэме», а вот Алекс пока без клуба. Обновление состава не позволило подняться выше 4-й позиции, но Салах стал лучшим бомбардиром команды и АПЛ: 32 гола и еще 10 ассистов – начал по-королевски!

Дальше Мо забивал не так много, но до предыдущего сезона их было не менее 18. За все время было немало всего: травма в финале Лиги чемпионов против «Реала», уход Юргена Клоппа, конфликт с Мане и Диасом (здесь больше слухов, чем достоверных данных). Даже нежелание общаться с молодыми игроками приписывали Салаху, который согласно результатам и дальше трудился вовсю, старался и приносил пользу команде. Вот это пока загадка №1 – действительно ли Мохамед был «белым и пушистым» или же «Ливерпуль» все скрывал, позволяя своей суперзвезде играть в удовольствие, да и на результат? Сейчас началась стадия жесткой перепалки между клубом и игроком, потому и следим за происходящим, но уже после начального слова «Официально». В другую информацию верить не стоит, да и придумывать смысла никакого нет.

Getty Images/Global Images Ukraine

Арне Слот vs Мохамед Салах: когда начались проблемы?

Выгоревший морально Юрген Клопп покинул «Ливерпуль», и клуб особо долго не искал нового тренера, доверившись Арне Слоту. Еще один лысый тренер нужен был АПЛ, но причина назначения – шикарный «Фейеноорд», созданный руками Слота. Арне в межсезонье получил только Федерико Кьезу, Георгия Мамардашвили и все, но сумел уже в дебюте завоевать титул чемпиона! Заглядывая наперед: ну и зачем покупать на 500 миллионов, если можно и без этого обойтись?

Мохамед Салах тоже не скучал и оформил 29+18 в чемпионате, 3+4 в АПЛ и 2+1 в EFL – лучший в команде, да и в карьере подобного еще не было. Что интересно, футболист сыграл все 38 матчей в АПЛ, что было еще дважды: в сезонах 2018/19, 2022/23. Так Слот ли виноват в спаде Мо? Справедливости ради стоит отметить, что не Салахом единым был силен тот «Ливерпуль». Ван Дейк был хорош в защите и не забывал, что играет в футбол, а не гандбол, ему всячески помогал Конате и Робертсон. Даже Александер-Арнольд еще был с Дарвином Нуньесом, подавал надежды Харви Элиотт. В атаке мощь, в защите собранность и безопасность – механизм работал слаженно. Где был один из двух новичков летнего трансферного окна Кьеза? Лечился, мучился, не получал игрового времени, но и не жаловался.

Следующий сезон Слота получился более красочным прямо перед началом предсезонки. Руководство в открытую заявило: предоставляй список – купим! Ну и Вирца принимай, ведь он нам очень нравится! Давненько у «Ливерпуля» не было настоящего центрфорварда, а тут стало уже 2: Экитике и Исак. Попутно слухи в очередной раз отправляли Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию, а новости английских таблоидов говорили о недовольстве египтянина новыми подписаниями. Сложно представить, каково ему было бы в «Челси»! Однако даже ленивый не замечал, как страдает Мохамед, подтверждая все в играх:

В Суперкубке Англии Салах провалился и получил худшую оценку среди всех игроков матча, за исключением тех, кто сыграл меньше 20 минут. Египтянин всего раз ударил, точность передач 65% и только 26 касаний. Ах да, еще пенальти послематчевый не забил.

Дальше еще 7 полных матчей с общей статистикой 4-3 – в этот раз поудачнее, но снова против «Кристал Пэлас» неподобающая оценка 6.0. Забегая наперед, в Кубке Английской лиги Салаха и вовсе не выпустили, но мерсисайдцы в третий раз подряд опозорились в игре против «Кристал Пэлас».

Первые выходы со скамейки начались в Лиге чемпионов, завершившиеся провалом. Еще тогда Салах был недоволен, но публично ничего не говорил. Просто отмечал, что «Ливерпуль» уже не тот и нету огонька в глазах футболистов. Сам Салах уже почти не забивал и руководство обеспокоилось. Дополнительно пугали результаты, потому конфликт назревал.

В игре с «Вест Хэмом» впервые за долгое время Салах не попал в старт, без важной на то причины. Он так и не сыграл в том матче, а британские СМИ начали потихоньку раздувать тему конфликта Арне Слота и Мохамеда Салаха. Как оказалось позже, в этот раз угадали.

Getty Images/Global Images Ukraine

Что же за скандальные интервью?

Отношения в клубе кардинально испортились, а в интервью игроки «Ливерпуля» отвечают стандартными фразами, не углубляясь в детали. Не сдержался лишь один, и это Мохамед Салах. Сначала он рассказал, что скорее всего его уже списали из команды неизвестному норвежскому журналисту, но добрался и до официальных интервьюеров, заявленных на конкретные матчи. Слова Салаха уже «перемолоты в щепки» тысячами инсайдеров, но стоит выделить лишь несколько фраз, которые демонстрируют положение дел:

1. «Почему меня посадили на скамейку? Сам не знаю, но я запредельно разочарован, ведь столько сделал для клуба и это видели все, еще с первого моего сезона здесь. Очевидно, что кто-то желает переложить на меня вину за все плохие результаты, сославшись на слухи о моем уходе в клуб из Саудовской Аравии».

2. «Отношения с тренером? Все видят, как я выкладываюсь и играю, как веду себя на поле и вне него. Изначально отношения с тренерским штабом были хорошими, но сейчас их уже нет никаких. Общение закончилось неожиданно, как будто меня уже давно списали, и я не нужен».

3. «Клуб обещал мне летом очень много, но вот я уже в запасе, несмотря на заслуги и достижения. В последнее время то и дело говорят, что я не в форме, что мне все равно на клуб и результат, особенно после подписания нового контракта. Такое ощущение, что Салах стал главным антигероем футбола и возомнил себя Богом – какая же чушь! Еще обидно, что каждый клуб защищает своих игроков и персонал, а Салаха бросили под автобус и назвали обузой команды. Я считаю, что мне не надо бороться за место в основе, ведь и так видно, как я работаю и что могу, только используя навыки с опытом. Я не больше чем клуб, не больше чем любой другой игрок в мире, но заслужил играть и играть сколько позволяет здоровье».

Уж явно, что после всех высказываний и интервью, жизнь Салаха в «Ливерпуле» не будет, как раньше. А ведь Мохамед стал лучшим по показателю «Наибольшее количество голов за один клуб» – всего у него 188 и еще 88 ассистов.

🚨 BREAKING: Mo Salah UNLEASHES on Arne Slot & Liverpool bosses in BOMBSHELL interview 💣 💥



Direct quotes from Mo tonight:



- “I said many times I had a good relationship with the manager… after the sudden we don’t have any relationship. I don’t know why.”



- “I’m sitting on… pic.twitter.com/QFnqmx8A00 — J Stewart (@triffic_stuff_) December 6, 2025

Что дальше: уйдет Слот, Салах или сразу оба?

Такой разобранный «Ливерпуль» не видели уже давно, причем это касается не только результатов, но и политики клуба в целом. По трансферам все заметили, что руководство хочет только лучшего, но как отметил Юрген Клопп, цитируя Валерия Васильевича Лобановского: «Хорошо, когда команда звезда, а не собрана из звезд». В современных условиях не стоит конечно же отказываться от глубины состава. С другой стороны, вместо Исака можно было бы взять 2-3 игрока, менее статусных, зато трудолюбивых и способных совершенствоваться. Собственно, как делали раньше. Аналитика по нынешнему составу и мысли по возможному усилению для клуба на будущее, будут представлены несколько позже, ведь сейчас же тема №1 это Салах и Арне Слот.

Так кто же должен покинуть «Ливерпуль»:

1. Мохамед Салах – честно говоря, поступил египтянин не лучшим образом, солидно «подкосил» репутацию себе и клубу. Даже если давит обида, стоит вести себя профессионально. Кейна в свое время тоже держали в клетке, но он играл себе дальше с выкладкой на 100%, ничего не говорил и ждал нужный момент. Поговаривают, что из-за Салаха ушли Мане и Диас – если это правда, то Мохамеду и вправду пора задуматься, а покидать клуб или нет: неизвестно. Что бы не случилось, все можно исправить.

2. Арне Слот – тренер стал первым в истории, кому удалось завоевать АПЛ в дебютном сезоне. Более того, поставленная им игра нравилась фанатам, так как «Ливерпуль» играл сердцем и душой, много атаковал, красиво забивал. Сейчас все это куда-то делось и вместо результатов пошли конфликты, ссоры, Салах. Руководство мерсисайдцев редко делает спонтанные решения и уж тем более не рискуют сделать еще хуже. Исходя из последних новостей, Слоту дадут шанс, как минимум до Нового Года. Верное решение? Скорее всего да, чем нет – прямо сейчас кардинально ничего не поменяется, ведь несмотря на поражения и потерю очков, «Ливерпуль» добротно атакует, однако жутко не везет.

3. Убрать обеих из команды – здесь вкратце: вариант имеет место быть, но скорее уже поздно искать виновных. Салаху антиреспект за свои слова в интервью, Слоту за то, что дал много времени Мохамеду, который все же страдает манией величия, как оказалось. Потому если уйдут оба, по сути ничего не поменяется, если не уйдут и замнут конфликт, могут сделать ситуацию в команды намного лучше.

Как бы там не было, очередная сага с трансфером скорее всего стартовала. Руководство «Ливерпуля» (со слов журналиста Бена Джейкобса) доверяет Арне Слоту, а по Салаху вопрос планируют решить до Кубка Африканских Наций, который стартует 21 декабря. Жаль, что нет возможности узнать абсолютно всю правду, ведь многие футбольные поклонники еще несколько дней назад любили Салаха, а теперь ненавидят и считают обузой. Может Мохамед прав и его просто «сливают»?

Как бы там не было, уходить Мо надо было еще, когда хотел. Сейчас возможно придется, а так как контракт до 2027 года, интересующимся придется заплатить. На фоне скандала цена рухнула до 30-50 миллионов, а это весьма неплохо за Салаха, способного вернуть форму в команде, которая в нем нуждается. «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль» уже готовы достать кошельки, но вроде и «Галатасарай» не против заплатить. А ведь после подписания нового контракта какими красивыми были слова: «Счастлив быть здесь и уверен, что завершу карьеру в «Ливерпуле»!». Что же теперь?