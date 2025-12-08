В Металлисте 1925 приняли важное решение после матча с Вересом

Пресс-служба «Металлиста 1925» сообщила о том, что клуб начал возврат денег болельщикам, которые приобрели билеты на матч с «Вересом», который был приостановлен на 20-й минуте из-за проблем с электроэнергией на стадионе «Центральный»:

«Сегодня «Металлист 1925» начал возврат средств за билеты на матч 15-го тура УПЛ против «Вереса», который не был доигран. Те, кто приобрел билеты онлайн, автоматически получат средства на свой счет в течение 30 календарных дней. Скорость зачисления зависит от работы вашего банка.

Если вы приобрели билет в кассе, то вам необходимо обратиться в ту же кассу, вернуть пропуск и получить средства. Приносим извинения за неудобства».