Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Металлисте 1925 приняли важное решение после матча с Вересом
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 17:07 | Обновлено 08 декабря 2025, 17:08
1

В Металлисте 1925 приняли важное решение после матча с Вересом

Харьковский клуб возвращает болельщикам деньги за билеты

1 Comments
ФК Металлист 1925

Пресс-служба «Металлиста 1925» сообщила о том, что клуб начал возврат денег болельщикам, которые приобрели билеты на матч с «Вересом», который был приостановлен на 20-й минуте из-за проблем с электроэнергией на стадионе «Центральный»:

«Сегодня «Металлист 1925» начал возврат средств за билеты на матч 15-го тура УПЛ против «Вереса», который не был доигран. Те, кто приобрел билеты онлайн, автоматически получат средства на свой счет в течение 30 календарных дней. Скорость зачисления зависит от работы вашего банка.

Если вы приобрели билет в кассе, то вам необходимо обратиться в ту же кассу, вернуть пропуск и получить средства. Приносим извинения за неудобства».

чемпионат Украины по футболу Верес Ровно скандал Украинская Премьер-лига Металлист 1925 прерванные матчи Металлист 1925 - Верес билеты
Даниил Кирияка Источник: ФК Металлист 1925
Mark4854590
Я б наприклад квиток не повертав, а залишив собі. Все таки резонансний матч
