В клубе УПЛ обвинили арбитра в «уничтожении футбола»

Вице-президент житомирского «Полесья» Александр Хацкевич прокомментировал судейские решения в матче 15-го тура УПЛ против львовского «Руха» (0:1).

– Александр Николаевич, судейство в матче с «Рухом» спровоцировало громкий скандал. Какова позиция клуба и ваша, как вице-президента?

– Арбитр уничтожил футбол. Денис Резников своими действиями повлиял на результат игры. Он затмил всю игру, тактику, команды, футболистов, тренеров и сам определил, какой счет будет в матче.

Давайте просто разберем эпизод с удалением. Уже на 11-й минуте он удаляет нашего игрока. Андриевский борется за мяч, в его движении нет чрезмерной силы или жесткости, и нога движется к мячу вниз. Этот эпизод в футболе называется банально «степпинг». И это максимум желтая карточка. Это не мои слова — это рекомендации от арбитров мирового уровня. Это подтверждает итальянский консультант по арбитражу УАФ Никола Риццоли. В матче ЛНЗ — «Кудрівка» был похожий, но значительно более сложный эпизод, когда игрок ЛНЗ сзади наступает на ногу оппоненту. Но даже в таком случае Риццоли говорит, что это желтая карточка.

Подобные моменты есть в каждом чемпионате. Но Резников идет вопреки всем правилам и дает красную уже на 11-й минуте. Но даже если он настолько не знаком с правилами, тогда как объяснить момент на 42-й минуте, когда аналогично игрок «Руха» Эдсон совершает тот же степпинг на ногу нашему футболисту? Внимание: он не дал даже желтой. Как такое бывает? В аналогичных эпизодах — кардинально разные решения. Резников вел себя биполярно или просто убивал нашу команду.

Я в футболе всю жизнь, поэтому такие вещи чувствую. Но в этом случае настолько очевиден судейский произвол, что уровень наглости даже меня поражает.

– Были ли еще эпизоды, которые вызвали недовольство у клуба?

– Арбитр Резников проявлял свою некомпетентность постоянно. Можно книгу написать об ошибках арбитра в этом матче.

Эпизод на 37-й минуте. Рунич на близком расстоянии борется, поднимает ногу слишком высоко и попадает в шею или в кадык Гуцуляку. Это как прием из карате. Вы понимаете, насколько это опасно для здоровья футболиста? Разве это не красная карточка? Арбитры этот момент даже не пересматривали. Внимание: через минуту «Рух» забивает в наши ворота. Вот почему я и говорю: арбитр Резников своими действиями повлиял на результат игры.

Я обращаюсь ко всем компетентным органам УАФ рассмотреть действия Дениса Резника и принять меры, чтобы этот арбитр больше не мог так уничтожать команды. Это недопустимо. Пока наш клуб с начала выступлений в УПЛ покупает машины VAR для украинского футбола, предлагает реформы для улучшения арбитража и привозит из-за границы современные модели судейства, нам вместо этого подсовывают таких грубых и некомпетентных арбитров. Это не выдерживает никакой критики. Это уничтожает украинский футбол и его перспективы.