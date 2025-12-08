Арсенал Микеля Артеты в шестой раз проиграл Астон Вилле в АПЛ

Арсенал под руководством Микеля Артеты в шестой раз потерпел поражение от Астон Виллы в матче АПЛ.

Произошло это в выездном матче 15-го тура, в котором бирмингемцы оказались сильнее со счетом 2:1.

Больше Астон Виллу в АПЛ Арсенал под руководством Микеля Артеты побеждал только Манчестер Сити (7).

Команды с наибольшим количеством побед над Арсеналом в АПЛ под руководством Микеля Артеты