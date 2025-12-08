Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал Микеля Артеты в шестой раз проиграл Астон Вилле в АПЛ
Англия
08 декабря 2025, 17:25 | Обновлено 08 декабря 2025, 17:26
124
0

Арсенал Микеля Артеты в шестой раз проиграл Астон Вилле в АПЛ

Лишь одна команда Премьер-лиги побеждала «канониров» испанца чаще, чем бирмингемцы

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Арсенал под руководством Микеля Артеты в шестой раз потерпел поражение от Астон Виллы в матче АПЛ.

Произошло это в выездном матче 15-го тура, в котором бирмингемцы оказались сильнее со счетом 2:1.

Больше Астон Виллу в АПЛ Арсенал под руководством Микеля Артеты побеждал только Манчестер Сити (7).

Команды с наибольшим количеством побед над Арсеналом в АПЛ под руководством Микеля Артеты

  • 7 – Манчестер Сити
  • 6 – Астон Вилла
  • 5 – Ливерпуль
  • 4 – Эвертон
  • 3 – Брайтон
  • 3 – Ньюкасл Юнайтед
  • 3 – Тоттенхэм Хотспур
МЮ сыграет на выезде против худшей команды в истории АПЛ после 14 туров
Ливерпуль выбрал сторону в конфликте Слота и Салаха. Уже есть последствия
Известно, что должно произойти, чтобы Реал уволил Алонсо
Астон Вилла Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Астон Вилла - Арсенал Микель Артета Манчестер Сити
Сергей Турчак Источник: Instagram
