Арсенал Микеля Артеты в шестой раз проиграл Астон Вилле в АПЛ
Лишь одна команда Премьер-лиги побеждала «канониров» испанца чаще, чем бирмингемцы
Арсенал под руководством Микеля Артеты в шестой раз потерпел поражение от Астон Виллы в матче АПЛ.
Произошло это в выездном матче 15-го тура, в котором бирмингемцы оказались сильнее со счетом 2:1.
Больше Астон Виллу в АПЛ Арсенал под руководством Микеля Артеты побеждал только Манчестер Сити (7).
Команды с наибольшим количеством побед над Арсеналом в АПЛ под руководством Микеля Артеты
- 7 – Манчестер Сити
- 6 – Астон Вилла
- 5 – Ливерпуль
- 4 – Эвертон
- 3 – Брайтон
- 3 – Ньюкасл Юнайтед
- 3 – Тоттенхэм Хотспур
