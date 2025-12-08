СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 декабря
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В понедельник, 8 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Удинезе – Дженоа
21:45 Торино – Милан
22:00 Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед
22:00 Осасуна – Леванте
22:30 Витория Гимараеш – Жил Висенте
