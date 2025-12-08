Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 декабря 2025, 17:20
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 8 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Удинезе – Дженоа

Ggbet 2.62 – 3.01 – 3.32

21:45 Торино – Милан

Ggbet 5.48 – 3.80 – 1.76

22:00 Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед

Ggbet 5.53 – 4.40 – 1.65

22:00 Осасуна – Леванте

Ggbet 1.78 – 3.94 – 5.02

22:30 Витория Гимараеш – Жил Висенте

Ggbet 2.99 – 3.04 2.72

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
