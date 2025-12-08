Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 декабря 2025, 17:49 |
100 голевых действий от Кейна. Быстрее него в XXI веке были только двое

Вспомним топ-10 футболистов топ-5 лиг по скорости получения 100 результативных действий в чемпионате

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Гарри Кейн достиг отметки в 100 результативных действий за Баварию в Бундеслиге.

Для этого английскому нападающему понадобилось 76 матчей.

Лишь два игрока в ХХІ веке в топ-5 чемпионатах достигали этой знаковой цифры быстрее: Криштиану Роналду в Ла Лиге (70 матчей) и Луис Суарес также в Ла Лиге (71 матч).

Игроки топ-5 европейских лиг в XXI веке с наименьшим количеством матчей, необходимых для получения 100 результативных действий в национальном чемпионате

  • 70 – Криштиану Роналду (Ла Лига, Реал), 2011
  • 71 – Луис Суарес (Ла Лига, Барселона), 2016
  • 76 – Гарри Кейн (Бундеслига, Бавария), 2025
  • 86 – Неймар (Лига 1, ПСЖ), 2022
  • 88 – Златан Ибрагимович (Лига 1, ПСЖ), 2015
  • 92 – Эрлинг Холанд (АПЛ, Манчестер Сити), 2025
  • 94 – Криштиану Роналду (Серия А, Ювентус), 2021
  • 104 – Неймар (Ла Лига, Барселона), 2016
  • 104 – Килиан Мбаппе (Лига 1, Монако, ПСЖ), 2019
  • 114 – Роналдиньо (Ла Лига, Барселона), 2007
Штутгарт – Бавария – 0:3. Хет-трик Гарри Кейна. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Невеста Роналду показала идеальные формы на отдыхе
Гути назвал, кто из пары Ямаль – Мбаппе ближе к уровню Месси и Роналду
Бундеслига Бавария статистика чемпионат Германии по футболу Гарри Кейн Криштиану Роналду Луис Суарес Неймар Златан Ибрагимович Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Роналдиньо
Сергей Турчак Источник: Instagram
