100 голевых действий от Кейна. Быстрее него в XXI веке были только двое

Гарри Кейн достиг отметки в 100 результативных действий за Баварию в Бундеслиге.

Для этого английскому нападающему понадобилось 76 матчей.

Лишь два игрока в ХХІ веке в топ-5 чемпионатах достигали этой знаковой цифры быстрее: Криштиану Роналду в Ла Лиге (70 матчей) и Луис Суарес также в Ла Лиге (71 матч).

Игроки топ-5 европейских лиг в XXI веке с наименьшим количеством матчей, необходимых для получения 100 результативных действий в национальном чемпионате