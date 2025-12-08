Другие новости08 декабря 2025, 17:49 |
100 голевых действий от Кейна. Быстрее него в XXI веке были только двое
Вспомним топ-10 футболистов топ-5 лиг по скорости получения 100 результативных действий в чемпионате
Гарри Кейн достиг отметки в 100 результативных действий за Баварию в Бундеслиге.
Для этого английскому нападающему понадобилось 76 матчей.
Лишь два игрока в ХХІ веке в топ-5 чемпионатах достигали этой знаковой цифры быстрее: Криштиану Роналду в Ла Лиге (70 матчей) и Луис Суарес также в Ла Лиге (71 матч).
Игроки топ-5 европейских лиг в XXI веке с наименьшим количеством матчей, необходимых для получения 100 результативных действий в национальном чемпионате
- 70 – Криштиану Роналду (Ла Лига, Реал), 2011
- 71 – Луис Суарес (Ла Лига, Барселона), 2016
- 76 – Гарри Кейн (Бундеслига, Бавария), 2025
- 86 – Неймар (Лига 1, ПСЖ), 2022
- 88 – Златан Ибрагимович (Лига 1, ПСЖ), 2015
- 92 – Эрлинг Холанд (АПЛ, Манчестер Сити), 2025
- 94 – Криштиану Роналду (Серия А, Ювентус), 2021
- 104 – Неймар (Ла Лига, Барселона), 2016
- 104 – Килиан Мбаппе (Лига 1, Монако, ПСЖ), 2019
- 114 – Роналдиньо (Ла Лига, Барселона), 2007
Комментарии
