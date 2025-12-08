Артур МИКИТИШИН: «Свой гол посвящаю сыну»

В поединке 15-го тура УПЛ «Кривбасс» обыграл «Александрию» со счетом 3:0. Результат матча прокомментировал автор третьего гола Артур Микитишин.

– Какие эмоции бушуют в раздевалке?

– Хорошие, положительные, потому что нам долго не удавалось выиграть. И эта победа нам была нужна, чтобы снова почувствовать уверенность. Команда довольна, все радуются, хорошая эмоциональная составляющая сейчас у нас.

– Во втором тайма ты забил гол. Расскажи об этом моменте.

– Да, удалось отличиться, и я очень рад. Спасибо команде за помощь. Была хорошая игра для всей команды. Мы сыграли на ноль и забили три. Я думаю, хороший матч и спасибо команде. Сегодня ровно месяц, как родился мой сын, и этот гол я посвящаю ему.

– Можешь сказать, что это был самый удачный матч первого круга чемпионата?

– Если брать чисто по счету, то была уверена победа 3:0. И по моему мнению, если брать с этой стороны, то да.

– Команда на финишной прямой. Осталось еще одно домашнее противостояние. Ребята заряжены на последний рывок?

– Конечно. У нас будет игра с соперником по турнирной таблице, который находится возле нас. И потому нам нужно выигрывать, чтобы оторваться от соперника. Ребята все понимают, и мы будем настраиваться на последнюю игру на все сто, и постараемся выиграть.