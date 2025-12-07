Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Испания
07 декабря 2025, 07:54 |
2163
0

Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение

Михаил может оказаться в «Севилье»

07 декабря 2025, 07:54 |
2163
0
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб уже этой зимой.

По данным испанских СМИ, интерес к футболисту проявляет «Севилья» – самый титулованный клуб в истории Лиги Европы. Андалусцы готовы рассмотреть его переход в случае, если Мудрик будет оправдан в истории с допинговым расследованием. В таком случае «Севилья» планирует попробовать арендовать украинца уже в январе.

В прошлом сезоне Мудрик отыграл на клубном уровне 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.

Ранее появилась информация, что Мудрик вернется в футбол после допингового скандала уже в январе и на него есть претендент.

По теме:
Валенсия – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Настроен решительно. Салах разнес Слота и сделал сенсационное заявление
Челси нашел идеальный клуб для Мудрика, чтобы украинец вернулся в футбол
Севилья трансферы Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Василий БАРАНОВ: «На ничью с Динамо я не согласен»
Футбол | 06 декабря 2025, 09:09 30
Василий БАРАНОВ: «На ничью с Динамо я не согласен»
Василий БАРАНОВ: «На ничью с Динамо я не согласен»

Главный тренер «Кудровки» попытается удивить авторитетного соперника

Владислав ЗАХАРЧЕНКО: «Фарт играет большую роль в футболе»
Футбол | 07 декабря 2025, 01:25 2
Владислав ЗАХАРЧЕНКО: «Фарт играет большую роль в футболе»
Владислав ЗАХАРЧЕНКО: «Фарт играет большую роль в футболе»

Центральный защитник «Динамо» прокомментировал победу над «Кудровкой»

Кривбасс – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 07.12.2025, 07:04
Кривбасс – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Футбол | 06.12.2025, 10:30
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо договорилось о сотрудничестве с опытным тренером
Футбол | 06.12.2025, 15:44
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо договорилось о сотрудничестве с опытным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо договорилось о сотрудничестве с опытным тренером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 7
Футбол
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 4
Футбол
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
05.12.2025, 10:01 50
Футбол
На Довбика претендуют два известных клуба. Артем принял решение
На Довбика претендуют два известных клуба. Артем принял решение
05.12.2025, 08:28 3
Футбол
ВИДЕО. Курьез сезона в УПЛ. ЛНЗ оформил странный гол в матче чемпионата
ВИДЕО. Курьез сезона в УПЛ. ЛНЗ оформил странный гол в матче чемпионата
06.12.2025, 18:59
Футбол
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
06.12.2025, 08:35
Футбол
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
05.12.2025, 22:23 4
Другие виды
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
05.12.2025, 12:58 3
Водные виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем