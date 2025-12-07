Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб уже этой зимой.

По данным испанских СМИ, интерес к футболисту проявляет «Севилья» – самый титулованный клуб в истории Лиги Европы. Андалусцы готовы рассмотреть его переход в случае, если Мудрик будет оправдан в истории с допинговым расследованием. В таком случае «Севилья» планирует попробовать арендовать украинца уже в январе.

В прошлом сезоне Мудрик отыграл на клубном уровне 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.

Ранее появилась информация, что Мудрик вернется в футбол после допингового скандала уже в январе и на него есть претендент.