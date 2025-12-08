Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал или сборная Франции? Зидан начал переговоры по новому месту работы
Испания
08 декабря 2025, 17:23 |
Французский специалист может возглавить команду Франции после чемпионата мира

Реал или сборная Франции? Зидан начал переговоры по новому месту работы
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Французский специалист Зинедин Зидан может стать тренером сборной Франции. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, 53-летний специалист находится в процессе переговоров и намерен заменить Дидье Дешама у руля команды после чемпионата мира 2026. В мадридском «Реале» даже не думают о назначении Зидана.

Зинедин Зидан не работал в качестве тренера с весны 2021 года – тогда он покинул мадридский «Реал» и больше не возглавлял ни одну команду или сборную.

Ранее сообщалось о том, что Флорентино Перес нашел нового тренера для «Реала».

Источник: Sport.es
