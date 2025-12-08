Реал или сборная Франции? Зидан начал переговоры по новому месту работы
Французский специалист может возглавить команду Франции после чемпионата мира
Французский специалист Зинедин Зидан может стать тренером сборной Франции. Об этом сообщает Diario Sport.
По информации источника, 53-летний специалист находится в процессе переговоров и намерен заменить Дидье Дешама у руля команды после чемпионата мира 2026. В мадридском «Реале» даже не думают о назначении Зидана.
Зинедин Зидан не работал в качестве тренера с весны 2021 года – тогда он покинул мадридский «Реал» и больше не возглавлял ни одну команду или сборную.
Ранее сообщалось о том, что Флорентино Перес нашел нового тренера для «Реала».
