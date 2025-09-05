КУНДЕ: «Мы помним, что в Польше у сборной Украины будет поддержка фанатов»

Футболист сборной Франции Жюль Кунде пообщался с журналистами накануне матча против команды Украины в квалификации ЧМ-2026 в польском Вроцлаве:

«Тот факт, что у нас мало дней сбора, позволяет нам быть ещё более сосредоточенными. Времени на работу меньше, поэтому нужно быть максимально эффективными и присутствовать полностью. Уже хорошо, что мы больше не играем три матча, а только два.

Не вошёл в топ-30 на «Золотой мяч»? Всегда приятно попасть туда. Мне бы хотелось там быть, думаю, я мог бы там оказаться, учитывая мой сезон. Но меня нет, и это для меня источник мотивации.

Я чувствую себя очень хорошо. Скоро 27 лет – наверное, я вхожу в свои лучшие годы. Очень доволен тем, что мы сделали в клубе в прошлом сезоне, и тем, что я внёс большой вклад. Нет места для расслабления – всё происходит очень быстро. У меня всё ещё большой голод, я начинаю этот сезон с тем же желанием выигрывать, показывать результат и совершенствоваться.

Что бы я изменил в футболе? Кроме календаря, не знаю… Возможно, некоторые правила. В Ла Лиге уже начали реально считать секунды, когда вратарь держит мяч в руках. Но даже немного меньше матчей – было бы лучше. Думаю, новая формула Лиги чемпионов, которая, правда, добавила матчей, оказалась успешной с точки зрения зрелищности.

Нагрузка для игроков? Есть вещи, которые нужно улучшать, мнения, которые нужно учитывать – игроков, тренеров, а также технический персонал, всех, кто работает вокруг футбола и тоже в какой-то мере страдает от этого чрезмерного темпа. Это целая система. Когда матчей слишком много… в жизни, когда злоупотребляешь чем-то, это теряет значение. Иногда появляется меньший интерес к отдельным матчам из-за перенасыщения.

Приход Аклюша и Экитике? Они уже хорошо интегрированы, на тренировках чувствуют себя комфортно. Всегда приятно приветствовать новые лица.

Схема 4–2–3–1? Это система, в которой я привык играть. Тренер не ограничивает меня в подключениях вперёд, нужны лишь небольшие корректировки. Это схема, которая мне нравится: она приносит стабильность, позволяет играть между линиями с десяткой и создавать серьёзную угрозу.

Отбор на чемпионат мира? Нет, мы ещё не квалифицировались. И далеко до этого. Быть фаворитом в группе – одно, а доказать это на поле – другое. Отборочные матчи идут очень плотно, да ещё и в начале сезона. Нужно быть внимательными.

Капитанство Мбаппе? Я всегда считал, что он делает это очень естественно. Он очень присутствует для партнёров, открыт к обсуждению, делится ответственностью. Как игрок, он вызывает уважение и получает признание от партнёров. Для него это довольно естественно.

Матч «Барселона» – ПСЖ в ЛЧ? Это матч, который мы отметили, потому что это супер-афиша. В прошлом сезоне, думаю, это была та афиша, которую люди больше всего хотели увидеть, особенно в финале Лиги чемпионов. Да и из-за истории противостояний тоже. Это имеет особый вкус. И благодаря качеству ПСЖ – всегда хочется играть против лучших. Мы ждём этот матч с нетерпением.

«Золотой мяч» и дуэль Дембеле – Ямаль? Я уже отвечал, повторю ещё раз. Оба заслуживают. Они провели невероятный сезон с трофеями. Как одноклубнику обоих, мне сложно. Это же не я голосую, аргументы есть за каждого. Очень рад быть рядом с Ламином, видеть, как он ведёт нас вперёд. Усман достиг определённой зрелости, играет свой лучший футбол с хорошей статистикой. Пусть победит лучший.

Украинские болельщики? Мы это помним, мы знаем, что в Польше будет большая украинская поддержка. Мы знаем, через что они проходят. Футбол, национальная команда – это иногда позволяет людям, которые переживают трудные времена, на 90 минут отвлечься.

Травма в конце прошлого сезона в «Барселоне»? Это было разочарование, ведь произошло в самый важный момент сезона – когда мы играли полуфинал Лиги чемпионов. Конечно, это меня расстроило, случилось сразу после подъёма – победы над «Реалом» в Кубке. Это предел того, что можно играть так много. Я стараюсь контролировать максимум вещей, но в какой-то момент тело говорит «стоп». Всё происходило слишком быстро. Было обидно, но я хорошо восстановился. Травмы – часть повседневной жизни».