Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ДЕШАМ: «Сборная Украины может создать нам проблемы своими комбинациями»
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 20:47 | Обновлено 04 сентября 2025, 20:54
ДЕШАМ: «Сборная Украины может создать нам проблемы своими комбинациями»

Коуч сборной Франции прокомментировал предстоящий матч отбора к ЧМ-2026

ДЕШАМ: «Сборная Украины может создать нам проблемы своими комбинациями»
УАФ. Дидье Дешам

Накануне матча отбора ЧМ-2026 Украина – Франция главный тренер гостей Дидье Дешам пообщался со СМИ:

«Учитывая начало сезона, не могу сказать, что все игроки нашей команды подошли к старту отбора ЧМ-2026 в наилучшей форме.

Что касается игры сборной Украины, то хотел бы, прежде всего, отметить отработанные комбинации этой команды. Они несут элемент неожиданности в самом начале, и это может создать нам завтра определенные проблемы».

Матч отбора ЧМ-2026 Украина – Франция пройдет в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчиньски Арена Вроцлав», начало игры – 5 сентября в 21:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Пресс-конференция Дидье Дешама во Вроцлаве

Дидье Дешам сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу пресс-конференция Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Bahus
Чувство юмора это хорошо, с чувством юмора и умирать легче
+2
GloryUkraine
Дешам вважає, що коли наші плутаються у власних ногах, то це награні комбінації?
0
MIRRA
Скажіть Дешаму, що поперечки на своїй половині і паси на свого воротаря - це не комбінації.
0
LexХХХ
Та не гони, Дідьє🤣 Якими ще комбінаціями? Перепасовки поперек і назад? Так і там часто трапляються обрізки.. особливо коли за діло береться Матвій.
0
dudigo78
Ох вже ця європейська толерантність
0
Burevestnik
отож нехай чекають із самого початку біля своїх воріт комбінації з трьох пальців.
0
MrStepanovM .
такі да...так як створили румунам і бельгійцям нещодавно...
0
SHN
Комбинации это когда контроль. Тут будет 70/30.
Нафига стелить соломку?
