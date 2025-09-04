ДЕШАМ: «Сборная Украины может создать нам проблемы своими комбинациями»

Накануне матча отбора ЧМ-2026 Украина – Франция главный тренер гостей Дидье Дешам пообщался со СМИ:

«Учитывая начало сезона, не могу сказать, что все игроки нашей команды подошли к старту отбора ЧМ-2026 в наилучшей форме.

Что касается игры сборной Украины, то хотел бы, прежде всего, отметить отработанные комбинации этой команды. Они несут элемент неожиданности в самом начале, и это может создать нам завтра определенные проблемы».

Матч отбора ЧМ-2026 Украина – Франция пройдет в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчиньски Арена Вроцлав», начало игры – 5 сентября в 21:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Пресс-конференция Дидье Дешама во Вроцлаве