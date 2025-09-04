Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пресс-конференция Дидье Дешама во Вроцлаве. Смотреть онлайн. LIVE
04 сентября 2025, 10:34
Пресс-конференция Дидье Дешама во Вроцлаве. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 4 сентября в 17:00 медиамероприятие коуча сборной Франции

4 ноября в 17:30 во Вроцлаве состоится пресс-конференция Дидье Дешама, после чего пройдет открытая тренировка сборной Франции.

Также в пресс-конференции примет участие не только коуч, но и один из футболистов французской команды.

Открытая тренировка триколор начнется в 18:00 на поле местного стадиона «Тарчиньски Арена Вроцлав».

Первые 15 минут будут доступны для представителей медиа, после чего тренировка продолжится за закрытыми дверями.

4 сентября в 21:45 на стадионе во Вроцлаве пройдет матч 1-го тура квалификации ЧМ-2026 между сборными Украины и Франции.

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
