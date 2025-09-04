Пресс-конференция Дидье Дешама во Вроцлаве. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 4 сентября в 17:00 медиамероприятие коуча сборной Франции
4 ноября в 17:30 во Вроцлаве состоится пресс-конференция Дидье Дешама, после чего пройдет открытая тренировка сборной Франции.
Также в пресс-конференции примет участие не только коуч, но и один из футболистов французской команды.
Открытая тренировка триколор начнется в 18:00 на поле местного стадиона «Тарчиньски Арена Вроцлав».
Первые 15 минут будут доступны для представителей медиа, после чего тренировка продолжится за закрытыми дверями.
4 сентября в 21:45 на стадионе во Вроцлаве пройдет матч 1-го тура квалификации ЧМ-2026 между сборными Украины и Франции.
