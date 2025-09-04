Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пресс-конференция Сергея Реброва во Вроцлаве. Смотреть онлайн. LIVE
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 10:23 | Обновлено 04 сентября 2025, 10:40
43
0

Пресс-конференция Сергея Реброва во Вроцлаве. Смотреть онлайн. LIVE

4 сентября в 18:45 коуч сборной Украины расскажет о матче против Франции

УАФ. Сергей Ребров

4 ноября в 18:45 во Вроцлаве состоится пресс-конференция Сергея Реброва, после чего пройдет открытая тренировка сборной Украины.

Также в пресс-конференции примет участие один из футболистов сине-желтой команды.

Открытая тренировка сине-желтых начнется в 19:30 на поле местного стадиона «Тарчиньски Арена Вроцлав».

Первые 15 минут будут доступны для представителей медиа, после чего тренировка продолжится за закрытыми дверями.

4 сентября в 21:45 на стадионе во Вроцлаве пройдет матч 1-го тура квалификации ЧМ-2026 между сборными Украины и Франции.

Пресс-конференция Реброва во Вроцлаве. Смотреть онлайн. LIVE

Известный эксперт раскритиковал решение Реброва вызвать защитника Динамо
Пресс-конференция Дидье Дешама во Вроцлаве. Смотреть онлайн. LIVE
Жирона отреагировала на вызов Ваната и Цыганкова в сборную Украины
Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция смотреть онлайн сборная Франции по футболу Украина - Франция
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
