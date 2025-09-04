Пресс-конференция Сергея Реброва во Вроцлаве. Смотреть онлайн. LIVE
4 сентября в 18:45 коуч сборной Украины расскажет о матче против Франции
4 ноября в 18:45 во Вроцлаве состоится пресс-конференция Сергея Реброва, после чего пройдет открытая тренировка сборной Украины.
Также в пресс-конференции примет участие один из футболистов сине-желтой команды.
Открытая тренировка сине-желтых начнется в 19:30 на поле местного стадиона «Тарчиньски Арена Вроцлав».
Первые 15 минут будут доступны для представителей медиа, после чего тренировка продолжится за закрытыми дверями.
4 сентября в 21:45 на стадионе во Вроцлаве пройдет матч 1-го тура квалификации ЧМ-2026 между сборными Украины и Франции.
Пресс-конференция Реброва во Вроцлаве. Смотреть онлайн. LIVE
