ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Шахтера вызван на Кубок африканских наций-2025

Сегодня состоялась специальная пресс-конференция с участием главного тренера сборной Буркина-Фасо Брама Траоре, на которой наставник назвал список вызванных футболистов для участия в Кубке африканских наций-2025.

Среди вызванных оказался и 24-летний центрфорвард «Шахтера» Лассина Траоре, который в настоящий момент завершает очередной реабилитационный процесс после травмы.

Кубок африканских наций-2025 состоится в Марокко с 21 декабря нынешнего года по 18 января 2026-го.

Лассина Траоре в текущем сезоне сыграл лишь 3 официальных матча (146 минут) за «Шахтер», в которых голевыми действиями не отличался.

В составе сборной Буркина-Фасо на счету Траоре 28 матчей и 12 голов.