Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Шахтера вызван на Кубок африканских наций-2025
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 17:29 |
828
0

ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Шахтера вызван на Кубок африканских наций-2025

Сборная Буркина-Фасо пригласила в свои ряды Лассину Траоре

08 декабря 2025, 17:29 |
828
0
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Шахтера вызван на Кубок африканских наций-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

Сегодня состоялась специальная пресс-конференция с участием главного тренера сборной Буркина-Фасо Брама Траоре, на которой наставник назвал список вызванных футболистов для участия в Кубке африканских наций-2025.

Среди вызванных оказался и 24-летний центрфорвард «Шахтера» Лассина Траоре, который в настоящий момент завершает очередной реабилитационный процесс после травмы.

Кубок африканских наций-2025 состоится в Марокко с 21 декабря нынешнего года по 18 января 2026-го.

Лассина Траоре в текущем сезоне сыграл лишь 3 официальных матча (146 минут) за «Шахтер», в которых голевыми действиями не отличался.

В составе сборной Буркина-Фасо на счету Траоре 28 матчей и 12 голов.

По теме:
ЛНЗ, Шахтер, Полесье. Таблица УПЛ после первого круга выглядит необычно
ФОТО. Скандальный экс-форвард Шахтера не упустил шанса на фото с легендой
Шахтер начал переговоры по трансферу опорника из Колумбии
Лассина Траоре Шахтер Донецк Кубок африканских наций сборная Буркина-Фасо по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Футбол | 08 декабря 2025, 09:13 31
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо

Николай может перейти в «Жирону»

Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Футбол | 08 декабря 2025, 04:42 0
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо

Тренеру не нужны игроки, которые замыкаются в себе и не показывают себя на футбольном поле

Судьба матча Металлист 1925 – Верес определится в ближайшие дни
Футбол | 08.12.2025, 14:45
Судьба матча Металлист 1925 – Верес определится в ближайшие дни
Судьба матча Металлист 1925 – Верес определится в ближайшие дни
Удинезе – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 08.12.2025, 18:01
Удинезе – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Удинезе – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Футбол | 08.12.2025, 07:22
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис ЭНРИКЕ выступил с заявлением о вратаре: «Сафонов? Я отказываюсь...»
Луис ЭНРИКЕ выступил с заявлением о вратаре: «Сафонов? Я отказываюсь...»
06.12.2025, 20:59 1
Футбол
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 102
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 14
Футбол
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 25
Футбол
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 4
Футбол
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 6
Футбол
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
08.12.2025, 06:47
Другие виды
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем