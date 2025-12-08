ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Шахтера вызван на Кубок африканских наций-2025
Сборная Буркина-Фасо пригласила в свои ряды Лассину Траоре
Сегодня состоялась специальная пресс-конференция с участием главного тренера сборной Буркина-Фасо Брама Траоре, на которой наставник назвал список вызванных футболистов для участия в Кубке африканских наций-2025.
Среди вызванных оказался и 24-летний центрфорвард «Шахтера» Лассина Траоре, который в настоящий момент завершает очередной реабилитационный процесс после травмы.
Кубок африканских наций-2025 состоится в Марокко с 21 декабря нынешнего года по 18 января 2026-го.
Лассина Траоре в текущем сезоне сыграл лишь 3 официальных матча (146 минут) за «Шахтер», в которых голевыми действиями не отличался.
В составе сборной Буркина-Фасо на счету Траоре 28 матчей и 12 голов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Николай может перейти в «Жирону»
Тренеру не нужны игроки, которые замыкаются в себе и не показывают себя на футбольном поле