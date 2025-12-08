ФОТО. Жена футболиста сборной Украины засветила роскошные формы

Кристина Яремчук, жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, опубликовала серию новых снимков в Instagram.

На фото Кристина позирует в розовом облегающем платье, которое подчеркивает ее фигуру и загар.

Образ получился максимально сексуальным.

Яремчук давно считается одной из самых стильных и эффектных девушек среди украинских футболистов, и свежая публикация только укрепила этот статус.