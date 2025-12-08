Другие новости08 декабря 2025, 03:35 | Обновлено 08 декабря 2025, 03:38
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины засветила роскошные формы
Кристина Яремчук снова впечатлила своим нарядом
08 декабря 2025, 03:35 | Обновлено 08 декабря 2025, 03:38
Кристина Яремчук, жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, опубликовала серию новых снимков в Instagram.
На фото Кристина позирует в розовом облегающем платье, которое подчеркивает ее фигуру и загар.
Образ получился максимально сексуальным.
Яремчук давно считается одной из самых стильных и эффектных девушек среди украинских футболистов, и свежая публикация только укрепила этот статус.
