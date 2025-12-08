Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена футболиста сборной Украины засветила роскошные формы
Другие новости
08 декабря 2025, 03:35 | Обновлено 08 декабря 2025, 03:38
208
0

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины засветила роскошные формы

Кристина Яремчук снова впечатлила своим нарядом

08 декабря 2025, 03:35 | Обновлено 08 декабря 2025, 03:38
208
0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины засветила роскошные формы
Instagrm. Кристина Яремчук

Кристина Яремчук, жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, опубликовала серию новых снимков в Instagram.

На фото Кристина позирует в розовом облегающем платье, которое подчеркивает ее фигуру и загар.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Образ получился максимально сексуальным.

Яремчук давно считается одной из самых стильных и эффектных девушек среди украинских футболистов, и свежая публикация только укрепила этот статус.

По теме:
ФОТО. Невеста Роналду показала идеальные формы на отдыхе
ФОТО. Свитолина и Цуренко показали как поддерживают ВСУ
ФОТО. Девушка Кухаревича – учасница Холостяка – в новом секси-луке
фото Кристина Яремчук девушки Роман Яремчук lifestyle Олимпиакос Пирей сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Если Украина выиграет...» Тренер Японии разочарован жеребьевкой ЧМ-2026
Футбол | 08 декабря 2025, 02:32 0
«Если Украина выиграет...» Тренер Японии разочарован жеребьевкой ЧМ-2026
«Если Украина выиграет...» Тренер Японии разочарован жеребьевкой ЧМ-2026

Украинцы могут сыграть на мундиале в одной группе с Японией, Тунисом и Нидерландами

Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Футбол | 07 декабря 2025, 05:05 12
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают

Пономаренко доволен игрой в УПЛ

Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Футбол | 07.12.2025, 12:22
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Футбол | 07.12.2025, 08:08
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
Футбол | 07.12.2025, 19:22
В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 91
Футбол
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 87
Футбол
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
06.12.2025, 08:06 3
Футбол
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42 3
Бокс
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 3
Футбол
ВИДЕО. Реакция Уайлдера на вызов Усика, президент WBC предупредил украинца
ВИДЕО. Реакция Уайлдера на вызов Усика, президент WBC предупредил украинца
06.12.2025, 10:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем