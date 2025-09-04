Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 20:20 | Обновлено 04 сентября 2025, 21:04
Ребров – про Ярмоленко, травмы лидеров и старт отбора ЧМ-2026

Наставник сборной Украины ответил на вопросы СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергій Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров пообщался с прессой перед матчем 1-го тура отбора ЧМ-2026 против национальной команды Франции.

Игра пройдет 5 сентября, начало в 21:45.


– Сергей Станиславович, сразу кадровый вопрос. Отсутствовал Роман Яремчук. Почему вы приняли решение никого не вызвать вместо него?

– Вы ошибаетесь, мы вызвали Волошина. К сожалению, Роман получил повреждение в игре за свою команду и был очень расстроен. Мы получили подтверждающие снимки – повреждение не позволит ему принять участие в ближайших матчах, поэтому он остался в расположении клуба.

– Все готовы к завтрашней игре?

– К сожалению, не все. Но это не в первый раз, когда у нас много травм. Такое случается, но все игроки, находящиеся в расположении сборной, настроены серьезно и завтра, уверен, дадим бой.

– Вопрос по Андрею Ярмоленко. Летом вы говорили, если бы не товарищеские матчи, он бы сто процентов был в сборной. Что изменилось за эти месяцы, почему вы его не вызывали?

– Потому что на эту позицию большая конкуренция. Сейчас мы вызываем этих игроков, но Андрей – это потенциальный игрок сборной.

– Что для вас значит тренировать сборную, когда ваша страна находится в состоянии войны?

– К сожалению, мы находимся в этом состоянии уже более трех лет… Для меня большая честь представлять нашу страну. Я и все игроки всегда благодарим ВСУ, наших защитников. Все что мы делаем – это для них. Это действительно очень тяжело. Трудно не по поводу переездов и логистики. Трудно с точки зрения понимания, что происходит в нашей стране. У многих дома семьи и друзья. Очень тяжело психологически. Но одновременно это придает мотивации игрокам. И когда они выходят на поле с флагом Украины, они действительно ощущают, для кого играют.

– У ассистента молодежной сборной Украины U-21 Кирилла Мазура прошли обыски. В СМИ также фигурировало имя вашего ассистента Глеба Платова. Можете объяснить, обвиняется ли в чем-то Платов. Влияет ли это на подготовку команды?

– Никак, вообще. Это не касается подготовки команды. Сейчас мы собрались на игру, которая очень важна для нас. Также ответственный матч ожидает и молодежную сборную U-21.

– Вы играете на многих стадионах. Ощущаете, что поддержка во Вроцлаве будет самой большой?

– Мы уже в третий раз будем играть здесь. Мы играли против Англии и Исландии, а теперь сыграем с Францией. Всегда чувствуем поддержку на всех стадионах, где бы ни играли. Но во Вроцлаве действительно очень хороший стадион. Благодарим Польшу, что она нам постоянно помогает в проведении матчей. Это очень важно для нас. Чувствуем поддержку поляков, когда обращаемся к ним. Мы играли во многих странах – в Германии, Чехии, Словакии, Польше. Искренне благодарны людям, которые нам помогают в этот очень трудный период для Украины.

– Старт отбора можно сравнить с чистым листом. Сборная Украины не фаворит группы, но есть ли у вас вера, что мы можем выиграть эту группу?

– По-моему, всегда нужно не думать, что будет в будущем, а готовиться к каждой встрече. Завтра у нас Франция. Надо очень серьезно подготовиться. Затем будет Азербайджан. Надо идти шаг за шагом, показывая максимальную отдачу в каждой игре. Играем против сильнейших сборных, сильнейших игроков. Это очень сложно, но я верю в своих ребят. Вижу эту мотивацию, их желания. Уверен, что сделаем все возможное.

– На старте сезона не все украинские легионеры имеют игровую практику в своих клубах. Что важнее: играть постоянно, хоть и не на самом высоком уровне, или тренироваться рядом со звездными игроками в топовых командах Европы?

– Я вообще не разделяю игроков, которые играют в Европе и Украине. Игровая практика всегда важна, и сейчас у представителей украинских клубов этой практики очень много. Слишком много. Сейчас мы не могли провести даже две тренировки, потому что ребята были очень уставшими и в основном это было восстановление. Поэтому я доволен, что почти все наши игроки сборной имеют игровую практику. Но когда его слишком много, это приводит к усталости.

– Как будете решать проблему на левом фланге обороны, возникшую после травмы Миколенко? Ожидаете ли от сборной Франции тактических сюрпризов?

– Вообще, сборная Франции – это большой сюрприз. Какого игрока не возьмешь – это сюрприз. Мы серьезно готовимся. Что касается Миколенко, то он ни одной тренировки с нами не провел — к сожалению, он травмировался еще в клубе. Мы вызвали Дубинчака, Владислав уже присоединился к нам. Завтра решим, кто будет закрывать эту позицию.

Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 4 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Грузия – Турция – 2:3. Голевая феерия в Тбилиси. Видео голов и обзор матча
Квалификация ЧМ. Стартовые составы Германии, Испании, Нидерландов и Бельгии
Сергей Ребров сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Андрей Ярмоленко пресс-конференция Украина - Франция
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Remark
Бла бла бла, бла бла бла… ні про що в порожнє.
Треба проти Франції ставити напіврезервний склад і готувати основні сили проти Азербайджану. Все одно проти французів нічого не світить. 
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
DK2025
Такое впечатление, что легионеры в сборную Реброва не особенно хотят уже и приезжать. Я не прав?
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Плохо конечно что Мыкола травмировался, у него в Эвертоне как раз сильный конкурент появился 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
Нарешті спорт.юа повернулися до реального спорту. Важлива гра Збірної, а цілий день фейсбук передруковували з тіктоком.
Ответить
+3
Alex
Дубінчак непоганий гравець,але ще психологічно неготовий
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
SHN
Потенциальный в 35 
Ответить
-5
Показать Скрыть 3 ответа
